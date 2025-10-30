От Ростова до Камчатки: как партизаны уничтожают вражеские средства коммуникации на территории России

Партизаны уничтожают вышки сотовой связи в России. Такие акции зафиксированы в частности в Ростовской области и Камчатском крае.

Такие операции проводят и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

Как на России горят башни сотовой связи?

На территории России вспыхивают башни сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов.

Такие инциденты зафиксированы, в частности в Республике Адыгея, в Ростовской области, Камчатском крае, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Пожары на башнях связи в России: смотрите видео

