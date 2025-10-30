Укр Рус
24 Канал Новости Украины От Ростова до Камчатки: как партизаны уничтожают вражеские средства коммуникации на территории России
30 октября, 18:00
2

От Ростова до Камчатки: как партизаны уничтожают вражеские средства коммуникации на территории России

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Партизаны уничтожают вышки сотовой связи в России, в частности в Ростовской области и Камчатском крае.
  • Такие акции также происходят на временно оккупированных территориях Украины, о чем сообщает ГУР МО Украины.

Партизаны уничтожают вышки сотовой связи в России. Такие акции зафиксированы в частности в Ростовской области и Камчатском крае.

Такие операции проводят и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

Смотрите также Под Токмаком взорвали железнодорожные пути с российским поездом: почему такие операции крайне важны

Как на России горят башни сотовой связи?

На территории России вспыхивают башни сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов.

Такие инциденты зафиксированы, в частности в Республике Адыгея, в Ростовской области, Камчатском крае, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Пожары на башнях связи в России: смотрите видео

ГУР и патризаны пустили под откос вражеских поезд под Токмаком

  • Партизаны ГУР повредили 70 метров железнодорожного пути, из-за чего военный поезд оккупантов сошел с рельсов под Токмаком. Это локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере 9 грузовых вагонов.

  • Движение "АТЕШ" сообщило об уничтожении релейного щитка, что парализовало управление движением на участке.