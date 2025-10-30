Такие операции проводят и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.
Как на России горят башни сотовой связи?
На территории России вспыхивают башни сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов.
Такие инциденты зафиксированы, в частности в Республике Адыгея, в Ростовской области, Камчатском крае, а также на временно оккупированных территориях Украины.
Пожары на башнях связи в России: смотрите видео
ГУР и патризаны пустили под откос вражеских поезд под Токмаком
Партизаны ГУР повредили 70 метров железнодорожного пути, из-за чего военный поезд оккупантов сошел с рельсов под Токмаком. Это локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере 9 грузовых вагонов.
Движение "АТЕШ" сообщило об уничтожении релейного щитка, что парализовало управление движением на участке.