Такі операції проводять і на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.
Дивіться також Під Токмаком підірвали залізничну колію з російським потягом: чому такі операції вкрай важливі
Як на Росії палають вежі стільникового зв'язку?
На території Росії спалахують вежі стільникового зв'язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів.
Такі інциденти зафіксовані, зокрема у Республіці Адиґєя, у Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих територіях України.
Пожежі на вежах зв'язку у Росії: дивіться відео
ГУР і партизани пустили під укіс ворожих потяг під Токмаком
Партизани ГУР пошкодили 70 метрів залізничного шляху, через що військовий потяг окупантів зійшов з рейок під Токмаком. Це локомотив, три залізничні платформи та щонайменше 9 вантажних вагонів.
Рух "АТЕШ" повідомив про знищення релейного щитка, що паралізувало управління рухом на ділянці.