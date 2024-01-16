Эти бригады должны проводить высадку из вертолетов и атаковать укрепление Вооруженных сил Украины с тыла. Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал 24 Каналу о нецелесообразности такого "усиления".

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Тактика не нова

Новые десантно-штурмовые бригады должны действовать как специализированные подразделения по десантированию и разведке в тылу украинских линий обороны. Так называемые российские военкоры сообщили, что вероятно, это будет происходить путем посадки вертолетов для быстрого развертывания личного состава.

Отметим, что россияне уже прибегали к такой тактике во время первых боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом 24 февраля 2022 года.

Вертолетные десанты – это еще советская классика. Первое, что вспомнилось – захват Кабульского аэропорта, с которого начиналась советская оккупация Афганистана. А у нас на свежей памяти бои за Гостомельский аэропорт. Тогда было привлечено близко 100 вертолетов одновременно. Уникальная по масштабу операция, даже американцы такого не делали,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Даже огромный вертолетный десант должен был захватить аэропорт. Тогда прямо из Гостомеля была тяжелая техника выдвигаться в Киев. Однако не так случилось, как думалось.

Бои за аэропорт "Антонова"

Бои за аэропорт вблизи пгт Гостомель под Киевщиной начались 24 февраля 2022 и продолжались с перерывами до 27 февраля. Сначала аэропорт атаковали российские вертолеты, взорвавшие десант. ВСУ отбили аэропорт, но через день российские войска нанесли вторую атаку.

В ходе боя удалось повредить взлетно-посадочную полосу, что не позволило российским самолетам Ил-76 переправить основные силы на аэропорт Гостомель через воздушный мост.

Позже, 25 февраля, пришедшие с территории Беларуси российские наземные силы заняли территорию аэропорта, но уже не могли пользоваться ею для приема самолетов. Сражение за Гостомель началось как раз тогда. Силы обороны Украины уволили аэропорт 2 апреля 2022 года. В ходе боевых действий российские оккупанты уничтожили крупнейший самолет в мире АН-225 "Мрия".

У россиян уже давно проблемы с авиацией

То есть нужно понять, что даже когда у россиян было абсолютное преимущество, а сбивать их вертолеты почти нечем, их десант все равно провалился.

При том какое у нас сейчас ПВО – на что здесь можно надеяться? В них уже почти не работают ударные вертолеты, которые были второй наибольшей проблемой после заминирования в 2023 году. Они уже не работают, потому что мы получили ATACMS хотя бы на 160 километров, и отогнали их с тех аэродромов, которые входят в этот радиус.

– отметил Дикий.

Собственно, 160 километров для вертолета – это много. Работать на дальность вдвое больше – очень сложно, потому что горючего хватает, чтобы долететь в одну сторону и сразу убегать назад. Нет особого смысла использовать вертолет, если он даже пол часа не может поработать на фронте.

"Мы фактически решили проблему ударных вертолетов ударами ATACAMS по трем аэродромам в России. В ситуации, когда у нас такая плотная ПВО, даже их фронтовая авиация не рискует перелетать линию фронта, а работает только со своей стороны КАБами", – заметил экс-командир "Айдара".

Обратите внимание! 17 октября Вооруженные Силы ударили по Луганску и Бердянску ракетами ATACMS. В результате атаки были уничтожены семь вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8. Еще 15 вертолетов – восемь Ка-52 и семь Ми-8 – получили повреждения на аэродромах.

Россияне не рискуют пересекать линию фронта, ведь по состоянию на сегодняшний день сбивание их вертолетов будет фактически стопроцентным. Они неоднократно несли очень неприятные потери в авиации из-за таких действий.

"В этой ситуации ставить ставку на вертолеты десанты – очень наивно", – подытожил Дикий.

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