Ці бригади мали б проводити висадку з гелікоптерів та атакувати укріплення Збройних Сил України з тилу. Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів 24 Каналу про недоцільність такого "підсилення".

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Тактика не нова

Нові десантно-штурмові бригади мають діяти як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони. Так звані російські воєнкори повідомили, що ймовірно, це відбуватиметься шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу.

Зауважимо, росіяни вже вдавалися до такої тактики під час перших боїв за аеропорт "Гостомель" під Києвом 24 лютого 2022 року.

Вертолітні десанти – це ще радянська класика. Перше, що згадалося – захоплення Кабульського аеропорту, з якої починалась радянська окупація Афганістану. А в нас на свіжій пам'яті бої за Гостомельський аеропорт. Тоді було залучено близько 100 гелікоптерів одночасно. Унікальна по масштабу операція, навіть американці такого не робили,

– наголосив Євген Дикий.

Навіть величезний гелікоптерний десант мав захопити аеропорт. Тоді прямо з Гостомеля мала важка техніка висуватися до Києва. Однак не так сталося, як гадалося.

Бої за аеропорт "Антонова"

Бої за аеропорт поблизу смт Гостомель під Київщиною почалися 24 лютого 2022 року і тривали з перервами до 27 лютого. Спершу аеропорт атакували російські вертольоти, які висадили десант. ЗСУ відбили аеропорт, але через день російські війська завдали другої атаки.

У ході бою вдалося пошкодили злітно-посадкову смугу, що не дало російським літакам Іл-76 змоги переправити основні сили на аеропорт Гостомель через повітряний міст.

Пізніше, 25 лютого, російські наземні сили, що прийшли з території Білорусі, зайняли територію аеропорту, але вже не могли користуватися нею для приймання літаків. Битва за Гостомель розпочалось якраз тоді. Сили оборони України звільнили аеропорт 2 квітня 2022 року. У ході бойових дій російські окупанти знищили найбільший літак у світі АН-225 "Мрія".

У росіян вже давно проблеми з авіацією

Тобто потрібно зрозуміти, що навіть коли в росіян була абсолютна перевага, а збивати їхні гелікоптери майже не було чим, їхній десант усе одно провалився.

При тому, яке у нас зараз ППО – на що тут можна сподіватися? У них вже майже не працюють ударні гелікоптери, які були другою найбільшою проблемою після замінування у 2023 році. Вони вже не працюють, тому що ми отримали ATACMS хоча б на 160 кілометрів, і відігнали їх з тих аеродромів, які входять в цей радіус,

– зазначив Дикий.

Власне, 160 кілометрів для гелікоптера – це багато. Працювати на дальність удвічі більшу – дуже складно, тому що пального вистачає, щоб долетіти в одну сторону і одразу тікати назад. Немає особливого сенсу використовувати гвинтокрил, якщо він навіть пів години не може попрацювати на фронті.

"Ми фактично розв'язали проблему ударних гелікоптерів ударами ATACAMS по трьох аеродромах в Росії. В ситуації, коли у нас така щільна ППО, навіть їхня фронтова авіація не ризикує перелітати лінію фронту, а працює лише зі свого боку КАБами", – зауважив екскомандир "Айдару".

Зверніть увагу! 17 жовтня Збройні Сили вдарили по Луганську та Бердянську ракетами ATACMS. В результаті атаки було знищено сім гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" і два Мі-8. Ще 15 гелікоптерів – вісім Ка-52 та сім Мі-8 – отримали пошкодження на аеродромах.

Росіяни не ризикують перетинати лінію фронту, адже станом на сьогодні збиття їхніх гелікоптерів буде фактично стовідсотковим. Вони неодноразово зазнавали дуже неприємних втрат в авіації через такі дії.

"У цій ситуації ставити ставку на гелікоптерні десанти – дуже наївно", – підсумував Дикий.

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