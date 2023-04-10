Собирайте тревожный чемоданчик: ведущая в эфире потролила россиян – их готовят к воздушным тревогам

Среди россиян распространяется паника – их призывают соблюдать своеобразные достопримечательности на случай воздушной тревоги. Люди не на шутку напуганы и растеряны, впрочем, не стоит бояться – украинцы готовы поделиться своим опытом жизни в условиях войны из-за ненавистного соседа.

На очередной переполох в России отреагировала и ведущая 24 Канала Екатерина Соляр. Она метко подметила, что россиянам все же нужно быть осмотрительными и не пренебрегать собственной безопасностью.

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Россиянам пора задуматься

Екатерина Соляр отметила, что украинцы уже достаточно времени провели в укрытии, бомбоубежищах, подвалах, поэтому теперь очередь россиян.

Правда, здесь есть небольшая разница в том, что мы на вас не нападали, а вам на голову падают ваши же ракеты. Хотя здесь разницы нет – нам на головы тоже периодически падают ваши ракеты,

– не сдержалась она.

В селах пограничной Белгородской области россияне вывесили памятки о порядке действий населения во время эвакуации.

"Почему бы это вдруг? Куда бы это им эвакуироваться и от чего?" – удивилась Екатерина Соляр.

Согласно инструкции, после сигнала об эвакуации люди должны в первую очередь известить об этом своих родственников.

А что у вас еще нет приложения "Воздушная тревога"? Слушайте, такое прекрасное приложение! Вы себе установите!

– подчеркнула Соляр.

Она точно подметила, что украинские разработчики с радостью добавят на карту Курску, Белгородскую области, БНР, КНР, чтобы было удобнее пользоваться приложением.

Конечно, не факт, что русские будут понимать украинский язык, но ради такого дела мы готовы даже ломаный русский настроить.

В России складывают тревожные чемоданы

Также россиянам советуют иметь с собой тревожный чемоданчик.

Я думаю, что у вас не слишком большой опыт того, как собирать тревожный чемоданчик, а мы можем с вами поделиться что брать, что не брать, на что обратить особое внимание,

– заметила ведущая.

Она посоветовала соседям запастись консервами и влажными салфетками и искренне удивилась, почему до сих пор у них не готов тревожный чемоданчик. Какие-то они все же безответственны.

Россияне в поисках безопасности

Следующий этап – уехать в безопасный район. Впрочем, куда именно в инструкции, к сожалению, не написано.

"Безопасный район это где? В Москве? Нет, там тоже периодически горит и пылает. В Петербурге? Как-то тоже там не слишком", – потролила россиян Екатерина Соляр.

К тому же, россиянам нужно эвакуироваться в определенный сборный пункт. Те, кто решат не уезжать, должны известить о своем месторасположении главу поселения.

Я представляю, если бы мы все сообщали мэру Киева о том, где мы собираемся прятаться и как мы собираемся прятаться. Было бы очень интересно, как все это работало,

– добавила она.

Екатерина Соляр обратилась к россиянам с предложением написать им достопримечательность и от украинцев, как беречь собственные жизни, чтобы на голову не падали ракеты или, если они падают, что делать в таком случае.

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