В России говорят, что предложили прекращение огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что его сторона якобы предложила Украине новый вариант перемирия. Оно может произойти на отдельных участках фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что рассказал Мединский о перемирии

Владимир Мединский сказал, что Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

По словам главы российской делегации на переговорах в Турции, прекращение огня должно позволить собрать тела погибших солдат с линии фронта.

Мединский также сказал, что ожидается, что в новый обмен пленными между Россией и Украиной войдут от 1000 до 1200 человек.

Также глава делегации страны-агрессора заявил, что российская сторона "довольна сегодняшним раундом переговоров с Украиной".

Кроме того, прихвостень Путина заметил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел военнослужащих.

К слову, прошлое "перемирие", которое объявил российский диктатор Владимир Путин, продолжалось от 00:00 в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Это "прекращение огня" огня было связано с 9 мая, которое является сакральным праздником для страны-агрессора.

Но "перемирие" Путина оказалось лишь словами. Так, за первые 12 часов так называемого перемирия оккупанты 734 раза нарушили прекращение огня. Враг обстреливал прифронтовые области и атаковал по линии фронта.