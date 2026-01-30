В России говорят, что "согласились воздержаться" от ударов по Украине: что не так с этим заявлением
- Россия якобы согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа.
- Несмотря на это заявление, российские войска 29 января атаковали энергосистему Украины и создали обесточивание в нескольких областях.
В пятницу, 30 января, стало известно, что Россия якобы согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков.
Читайте также Не бить по Киеву неделю: политолог предположил, как Трамп мог договориться с Путиным
Что утверждают в Москве?
По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора, Россия согласилась не наносить удары по Украине до 1 февраля для “создания благоприятных условий для переговоров”.
Напомним, 29 января появилась информация, что российским военным якобы отдали приказ прекратить атаки по энергообъектам Киева и в целом Украины. Эти заявления сначала опубликовали российские так называемые "военкоры".
Уже через несколько часов Дональд Трамп заявил, что обратился к Владимиру Путину: американский лидер попросил его не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели от неназванной даты. Тогда Трамп заявил, что Путин якобы согласился на такую просьбу – хотя многие не верили в это.
Однако, судя по заявлениям Дмитрия Пескова, Россия имеет собственное видение "недельного" перемирия.
В частности, еще 29 января российские войска атаковали энергосистему Украины. В Минэнерго сообщали, что в результате вражеских обстрелов обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, а аварийно-восстановительные работы продолжаются всюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Между тем вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявлял, что Россия может готовить новые удары по Украине, в частности во время очередного похолодания. Сейчас службы, касающиеся защиты страны и ликвидации последствий, готовятся к возможным атакам.
По прогнозам синоптиков, с 1 февраля в Украине снова ожидаются морозы. В Киеве столбики термометров опустятся до -22 градусов ночью и около -15 днем.
Когда состоятся переговоры?
Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби и может продлиться до двух дней. Переговоры состоятся без участия американской стороны, только между представителями Украины и России.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что дата и место встречи могут измениться из-за ситуации с Америкой и Ираном.
По словам президента, новый состав российской делегации, который участвовал в переговорах в Абу-Даби, был высшего уровня, чем предыдущие. Украинская сторона рассматривала это как возможность более предметного обсуждения.