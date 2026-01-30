В России говорят, что "согласились воздержаться" от ударов по Украине: что не так с этим заявлением

В пятницу, 30 января, стало известно, что Россия якобы согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков.

Что утверждают в Москве?

По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора, Россия согласилась не наносить удары по Украине до 1 февраля для “создания благоприятных условий для переговоров”.

Напомним, 29 января появилась информация, что российским военным якобы отдали приказ прекратить атаки по энергообъектам Киева и в целом Украины. Эти заявления сначала опубликовали российские так называемые "военкоры".

Уже через несколько часов Дональд Трамп заявил, что обратился к Владимиру Путину: американский лидер попросил его не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели от неназванной даты. Тогда Трамп заявил, что Путин якобы согласился на такую просьбу – хотя многие не верили в это.

Однако, судя по заявлениям Дмитрия Пескова, Россия имеет собственное видение "недельного" перемирия.

В частности, еще 29 января российские войска атаковали энергосистему Украины. В Минэнерго сообщали, что в результате вражеских обстрелов обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, а аварийно-восстановительные работы продолжаются всюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Между тем вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявлял, что Россия может готовить новые удары по Украине, в частности во время очередного похолодания. Сейчас службы, касающиеся защиты страны и ликвидации последствий, готовятся к возможным атакам.

По прогнозам синоптиков, с 1 февраля в Украине снова ожидаются морозы. В Киеве столбики термометров опустятся до -22 градусов ночью и около -15 днем.

Когда состоятся переговоры?