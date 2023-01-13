Оправдание ударов по энергетике и прославление Шойгу: в России издали новую методичку
13 января 2023, 18:53Читати новину українською
Источник:ГУР МО Украины
В последнее время российские пропагандисты сильно путаются в своей лжи. Чтобы исправить эту ситуацию, в России создали новые методички.
Военное командование страны-агрессорки создало спецдокумент для пропагандистов. В нем собрали рекомендации по освещению войны против Украины и распространению фейков.
Читайте также "Мечты сбываются": пропаганда ошеломила сюжетом о семье погибшего оккупанта
О чем будут говорить пропагандисты
Как отмечают, эта методичка призывает:
- Ориентироваться на информацию исключительно из согласованных минобороны России источников;
- Акцентировать на ведущей и положительной роли лично Шойгу и Герасимова;
- Оправдывать удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;
- Подчеркивать предоставление Украине западного вооружения. Отдельно рекомендуют сосредоточить внимание на том, что Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО;
- Отказаться от упоминаний ЧВК "Вагнера" в положительном контексте;
- Цитировать публикации из иностранных СМИ об успехах оккупантов и неудачи ВСУ.
Более того, в документе рекомендуют изменить акценты относительно освещения хода событий войны, а также об обострении политической борьбы внутри России.
Истерия российских пропагандистов: последние новости
- Риторика России меняется с бешеной скоростью. Недавно они говорили, что Украине тяжелое оружие не будут поставлять, а сейчас заявляют, что для них это безделушки. Кроме того, Соловьев придумал басню о взятии Соледара. Мол, не важен размер населенного пункта, он просто очень символичен, поэтому нужно взять.
- Михаил Подоляк уже прокомментировал этот цинизм от Соловьева. "Сегодня они делают вид, что не видят танки, но при этом начинают щечки надувать. У Соловьева аж щечки трясутся. Очень красиво это выглядит", – заметил советник.
- На одном из абсурдных ток-шоу российских пропагандистов в течение нескольких секунд прозвучала правда о Герое Украины Степане Бандере. Это настолько задело ведущих, что они, не сдерживая слов, пытались перебить приглашенного историка, чтобы никто даже подумать не мог о существовании реального мира вне информационного вакуума в России.
- Российская пропагандистка Ольга Скабеева начала истерить, что в России невозможно признавать героем человека, который сотрудничал с Гитлером и Абвером