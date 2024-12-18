Остались подростки и пенсионеры: какие абсурдные действия вводят россияне из-за дефицита кадров

Россия переживает кризис кадров, о чем жалуются даже пропагандисты. Для решения этой проблемы российские власти прибегают к очень странным методам.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что реальный дефицит кадров России по оценке экономистов составляет примерно 5 миллионов человек. В частности, не хватает около 1,5 миллиона квалифицированных работников, которых негде взять.

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Придумывают безумные проекты

Россияне пытаются везде искать неквалифицированную рабочую силу – в Африке, в Индии. Однако, что из этого получится и какая будет польза для экономики России доктору экономических наук трудно сказать, и это, по его мнению, выглядит крайне сомнительно.

Также в России хотят привлекать к производству 14-летних детей, а 16-летним могут позволить работать на вредных предприятиях, что ранее категорически запрещалось.

Однако россиянам неоткуда брать людей, и поэтому началась истерика в эшелонах власти. Почти каждую неделю выпрыгивает очередной чиновник и начинает предлагать все больший бред, как поднять рождаемость,

– заметил он.

Потому что вдруг у российской власти возникло ощущение, что когда остановится война, страна так быстро опустеет, что не будет кем управлять и кого грабить. Однако это факт, по словам доктор экономических наук, что Россия – страна, вымирающая страна. Этот страшный термин отражает реальную картину.

Обратите внимание! Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что экономические ресурсы России почти исчерпаны. На сегодня, по ее словам, в стране впервые уровень безработицы снизился до исторического минимума в 2,4%. В то же время дефицит кадров продолжает расти.

Россия и Китай находятся в ситуации демографического бедствия и по прогнозам к концу XXI века численность населения в этих странах снизится вдвое. В Китае из-за введения политики "одна семья – один ребенок", а Россия, как отметил он, решила повоевать на фоне очень плохой рождаемости, и она стала еще хуже.

Сейчас они пытаются придумать сумасшедшие проекты: вводят в регионах дополнительное пособие на первого ребенка, призывают рожать студенток на первом курсе, а также школьниц старших классов,

– подчеркнул Липсиц.

Также в России пытаются привлекать к работе на оборонных предприятиях пенсионеров. Их призывают вернуться на работу. Ради этого даже отменили запрет на индексацию пенсий тем пенсионерам, которые работают. Такую агитацию проводит не только оборонная отрасль, но и железная дорога

Ситуация в России такая, что они хотят поставить к станку 14-летних детей и вернуть 70-летних пенсионеров на производства. Больше им негде брать людей,

– резюмировал Игорь Липсиц.

Отметим, что министр экономического развития России Максим Решетников инициировал снятие ограничения на сверхурочную работу. Сейчас россиянам разрешено работать сверхурочно до 120 часов в год. Также он предложил отменить "избыточные ограничения" по трудоустройству женщин, молодежи и людей старшего возраста. Эти меры принимаются российскими властями из-за нехватки рабочей силы.