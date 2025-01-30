Россиян подстерегает серьезная проблема, которая началась еще в 2023 году

Экономическая ситуация в России продолжает стремительно ухудшаться. Теперь не только обычные россияне испытывают трудные времена, но и крупные компании.

Экономист Максим Блант в разговоре с 24 Каналом объяснил, что официальная статистика не показывает настоящего упадка российской экономики. На самом деле ситуация намного хуже.

Смотрите также Индия и Китай отворачиваются: финансовых ресурсов России хватит на год

В России обостряется стагфляция

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявил, что в 2025 году в России будет немало корпоративных банкротств. Кроме того, есть и другие неутешительные расчеты. В частности, о стагнации производства и существенном повышении цен.

Пенсионеры и люди с доходом ниже среднего страдают от этого гораздо сильнее, чем показывают официальные цифры по инфляции, потому что продовольствие, которое не включает деликатесы, дорожают гораздо быстрее, чем это отражает статистика,

– отметил Максим Блант.

Так, реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию за прошлый год в России упал на 5%.

Более того, если не учитывать военное производство, то производство товаров народного потребления, начало стагнировать с середины 2023 года. То есть этот процесс продолжался весь 2024 год.

"Стагфляция, которой все так боялись, наступила еще в 2024 году и полностью начала себя проявлять. Пока это не влияет на выработку оружия по крайней мере, если оценивать его в рублях. По статистике, там вроде все неплохо, но все остальное – страдает", – объяснил экономист.

Справка. Стагфляция – кризисное состояние экономики, при котором стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией.

Между тем уже зафиксировано, что в России уже начались невыплаты по контрактам. Как следствие, из-за дорогих кредитов и невозможности финансировать долги, компании будут закрываться и становиться банкротами.

Россияне не могут позволить себе даже дешевую одежду

К теме стоит заметить, что крупнейшая компания одежды Gloria Jeans закрывает свои предприятия в Ростовской области. Интересно, что производство для них стало убыточным в частности потому, что много работников отправили воевать против Украины. Однако есть еще один показательный момент.

Это свидетельствует о том, что россияне перестали сметать с полок магазинов все, что можно. Даже массовые продукты перестали пользоваться спросом, уже и на дешевой одежде люди начали экономить,

– заметил Блант.

В частности, это можно объяснить тем, что большая часть бюджета среднестатистической российской семьи уходит на продукты питания. То есть позволить себе одежду, даже из дешевого сегмента, россиянам становится все труднее.