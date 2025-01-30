Економіст Максим Блант у розмові з 24 Каналом пояснив, що офіційна статистика не показує справжнього занепаду російської економіки. Насправді ситуація є набагато гіршою.

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У Росії загострюється стагфляція

Центр макроекономічного аналізу та короткотермінове прогнозування заявило, що у 2025 році в Росії буде чимало корпоративних банкрутств. Крім того, є й інші невтішні розрахунки. Зокрема, про стагнацію виробництва та суттєве підвищення цін.

Пенсіонери та люди з доходом нижче середнього страждають від цього набагато сильніше, ніж показують офіційні цифри по інфляції, бо продовольство, яке не включає делікатеси, дорожчають набагато швидше, ніж це відображає статистика,

– наголосив Максим Блант.

Так, реальний розмір пенсій з поправкою на інфляцію за минулий рік у Росії впав на 5%.

Ба більше, якщо не враховувати військове виробництво, то виробництво товарів народного споживання, почало стагнувати з середини 2023 року. Тобто цей процес тривав увесь 2024 рік.

"Стагфляція, якої усі так боялися, настала ще у 2024 році та повністю почала себе проявляти. Поки це не впливає на вироблення зброї принаймні, якщо оцінювати його в рублях. За статистикою, там ніби все непогано, але усе інше – страждає", – пояснив економіст.

Довідка. Стагфляція – кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією.

Тим часом вже зафіксовано, що в Росії вже почалися невиплати за контрактами. Як наслідок, через дорогі кредити та неможливість фінансувати борги, компанії закриватимуться і ставатимуть банкрутами.

Росіяни не можуть дозволити собі навіть дешевий одяг

До теми варто зауважити, що найбільша компанія одягу Gloria Jeans закриває свої підприємства у Ростовській області. Цікаво, що виробництво для них стало збитковим зокрема тому, що багато працівників відправили воювати проти України. Однак є ще один показовий момент.

Це свідчить про те, що росіяни перестали змітати з полиць магазинів все, що можна. Навіть масові продукти перестали мати попит, вже і на дешевому одязі люди почали економити,

– зауважив Блант.

Зокрема, це можна пояснити тим, що більша частина бюджету середньостатистичної російської родини йде на продукти харчування. Тобто дозволити собі одяг, навіть з дешевого сегмента, росіянам стає все важче.