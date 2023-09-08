Убийственная шаурма: в России более 20 человек отравились некачественными продуктами

В России зафиксировали массовое отравление. Виновницей этого стала "Шаурма на Гагарина".

В России 22 человека отравились шаурмой. Это произошло в городе Льгове Курской области. 24 Канал.

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Один человек умер

У пострадавших обнаружили стафилококк. По данным российских СМИ, шаурму готовили из продуктов, на которые не оформлялись документы. По решению Роспотребнадзора работу павильона "Шаурма на Гагарина" приостановили.

Одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока.

По этому факту возбуждено уголовное дело.

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