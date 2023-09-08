Убийственная шаурма: в России более 20 человек отравились некачественными продуктами
8 сентября 2023, 21:48Читати новину українською
В России зафиксировали массовое отравление. Виновницей этого стала "Шаурма на Гагарина".
В России 22 человека отравились шаурмой. Это произошло в городе Льгове Курской области. 24 Канал.
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Один человек умер
У пострадавших обнаружили стафилококк. По данным российских СМИ, шаурму готовили из продуктов, на которые не оформлялись документы. По решению Роспотребнадзора работу павильона "Шаурма на Гагарина" приостановили.
Одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока.
По этому факту возбуждено уголовное дело.
Ранее от напитка "Мистер Сидр" пострадало более 100 россиян
- Россияне отравились алкогольным напитком, который называется "Мистер Сидр". Напиток был некачественным. Среди пострадавших есть и 16-летняя девушка, которая тоже отведала "смертельного сидра". Об этом сообщили российские СМИ. Случаи отравления зафиксировали в шести регионах России, в частности, в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Чувашии и Удмуртии.
- 14 пациентов находятся в больницах. В Самарской области после употребления того же сидра умерли 3 человека. Впоследствии количество пострадавших возросло. В частности, в Ульяновской области сидром отравился 51 человек. Среди них – двое несовершеннолетних и беременная женщина. Погибли 20 человек, 26 находятся в больнице в тяжелом состоянии.
- Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в Нижегородской области 6 июня от отравления сидром умерли еще два человека. В общей сложности там зарегистрировали 6 случаев отравления слабоалкогольным напитком.