У Росії 22 людини отруїлися шаурмою. Це сталося в місті Льгові Курської області, передає 24 Канал.

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Одна людина померла

У постраждалих виявили стафілокок. За даними російських ЗМІ, шаурму готували з продуктів, на які не оформляли документи. За рішенням Росспоживнагляду роботу павільйону "Шаурма на Гагаріна" призупинили.

Одна дівчина померла від інфекційно-токсичного шоку.

За цим фактом порушили кримінальну справу.

Раніше від напою "Містер Сидр" постраждало понад 100 росіян