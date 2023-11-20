Данилов заявил о возможности тотальной мобилизации в России: когда Путин пойдет на этот шаг

Президентские выборы в России, которые пройдут в марте 2024 года, станут знаковой датой для Кремля. После выборов в России могут объявить тотальную мобилизацию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что стратегические цели России остаются прежними. В частности, это уничтожение государства Украины и поглощение украинского этноса в рамках так называемого "русского мира".

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Кремль готовится к продолжительной войне

Как констатировал Данилов, Кремль не собирается отказываться от этой цели и готовится к длительной войне. По его словам, Россия может приступить к тотальной мобилизации после выборов.

Россия смогла адаптироваться и постоянно вливает средства в оборонную сферу. Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Экономика страны все больше переходит на военные рельсы. Возможна тотальная мобилизация после президентских выборов 2024 года,

– заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, президентские выборы в России 17 марта 2024 года – это знаковая дата для Кремля.

"После очередной интронизации Путина состоится цементирование режима, по сути руки будут развязаны. Поэтому у Украины и мирового сообщества есть 3 – 4 месяца для соответствующей подготовки", – сказал он.

По его мнению, наиболее эффективным способом предотвращения повторной агрессии является распад России на несколько частей.

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