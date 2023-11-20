Данилов заявил о возможности тотальной мобилизации в России: когда Путин пойдет на этот шаг
Источник:СНБО
Президентские выборы в России, которые пройдут в марте 2024 года, станут знаковой датой для Кремля. После выборов в России могут объявить тотальную мобилизацию.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что стратегические цели России остаются прежними. В частности, это уничтожение государства Украины и поглощение украинского этноса в рамках так называемого "русского мира".
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Кремль готовится к продолжительной войне
Как констатировал Данилов, Кремль не собирается отказываться от этой цели и готовится к длительной войне. По его словам, Россия может приступить к тотальной мобилизации после выборов.
Россия смогла адаптироваться и постоянно вливает средства в оборонную сферу. Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Экономика страны все больше переходит на военные рельсы. Возможна тотальная мобилизация после президентских выборов 2024 года,
– заявил Данилов.
По мнению секретаря СНБО, президентские выборы в России 17 марта 2024 года – это знаковая дата для Кремля.
"После очередной интронизации Путина состоится цементирование режима, по сути руки будут развязаны. Поэтому у Украины и мирового сообщества есть 3 – 4 месяца для соответствующей подготовки", – сказал он.
По его мнению, наиболее эффективным способом предотвращения повторной агрессии является распад России на несколько частей.
В ГУР говорят, что Россия готова к мобилизации
- В ГУР МО заявили, что Россия готова к открытой массовой мобилизации, однако пока не может ее объявить.
- Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий отметил, что в России уточнены списки возможных мобилизованных, все переведено в электронный учет.
- Кроме того, значительно ужесточены требования законодательства, нормы уголовного кодекса в части наказания за уклонение от военной службы и дезертирство.
- Однако мобилизации мешают выборы президента. Также, по его словам, мобилизация – очень мощный удар по экономике России.
- Также СМИ сообщают, что в российской армии увеличивается количество военных, уклоняющиеся от боевых действий против Украины оккупанты самовольно покидают части.