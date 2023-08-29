Противостояние между "башнями" Кремля усилилось: насколько реальный переворот в России
После смерти главы ЧВК "Вагнера" напряжение в России только усилилось. Все движется к новому перевороту, который будет иметь серьезные последствия для Владимира Путина.
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что на этот раз инструментом "путча" могут стать не вагнеровцы, а члены какой-то другой частной компании.
Вашему вниманию Кремль приказал спецслужбам готовиться к новой попытке мятежа, – СМИ
"Продолжается определенное противостояние между "башнями" Кремля или даже "комнатами" в одной из них. Поэтому есть предпосылки повторения – не похода вагнеровцев на Москву, а замены лидеров", – отметил Свитан.
В России могут устроить настоящий переворот: смотрите видео 24 Канала
Как известно, "Вагнера" – не единственная частная военная компания в России. Кроме нее, также есть следующие:
- Крымская ЧВК "Конвой";
- ЧВК "Патриот" от министра обороны Шойгу;
- ЧВК "Редут";
- ЧВК "ЕНОТ" от ФСБ.
Поэтому есть много вариантов, какие силы привлечь для устранения Путина.
Как пытается обезопаситься диктатор
Российский президент осознает риски, а потому пытается действовать на опережение. В The Moscow Times сообщили, что Путин приказал силовикам усилить безопасность в приграничных регионах и быть начеку.
В то же время вряд ли эти меры будут иметь хоть какой-то смысл. Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" считает, что силовики только разворуют бюджетные деньги и ничего не сделают.
Путина ожидает крах: последние новости
- Важнейшим достижением Владимира Путина как президента в России считают захват Крыма. Когда украинские защитники освободят остров, это станет смертельным приговором власти диктатора.
- Между тем вагнеровцы, которые внезапно остались без лидера, могут объединиться с российскими добровольцами и вместе отправиться на Москву.
- Путин настолько боится за свою жизнь, что постоянно использует двойников. Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что настоящий диктатор последний раз появлялся на публике 26 июня 2022 года.