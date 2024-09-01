В России нашли пропавший Ми-8 с пассажирами: он разбился

В субботу, 31 августа, сообщалось, что в России исчез вертолет Ми-8. Уже сегодня появилась информация, что пропавший на Камчатке вертолет нашли.

Так, известно, что он разбился. Об этом пишут в российских телеграмм-каналах со ссылкой на их мнс, информирует 24 Канал.

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Пропавший в России Ми-8 нашли

Утром 1 сентября в российских телеграмм-каналах начали сообщать, что вертолет Ми-8, который исчез на Камчатке, на борту которого находились 22 человека, нашли.

Он разбился – обломки вертолета обнаружили с воздуха. Об этом сообщает МЧС,

– говорится в сообщении российских пабликов.

Там добавляют, что обломки обнаружили в 900 метрах от места, где в последний раз экипаж вертолета выходил на связь.

Еще в одном российском телеграм-канале отметили, что обломки МИ-8Т обнаружены возле горного массива вулкана Вачкажец. По данным паблика, "вертолет, предварительно, задел скалу, после чего произошла авария".

Там добавили, что к месту падения Ми-8Т отправляются 2 вертолета, чтобы сориентировать пешие поисковые отряды. По данным этого телеграм-канала, один борт МЧС, другой компании "Витязь Аэро".

В сети также появилось видео разбившегося вертолета Ми-8,.

Пропавший Ми-8 нашли: смотрите видео

Напомним, что 31 августа российские телеграмм-каналы писали, что вертолет Ми-8 с людьми на борту исчез на Камчатке. Борт не прибыл в пункт назначения и исчез в районе поселка Николаевка Елизовского района. Вскоре в росавиации подтвердили, что вертолет действительно исчез возле вулкана Вачкажец. Также российские власти официально заявили, что на борту Ми-8 было 22 человека, детали читайте в материале 24 Канала.