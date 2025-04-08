Не все готовы терпеть: оппозиционерка назвала условие бунта в России

Все чаще появляются мысли, что российская элита может отстранить Владимира Путина от власти. Двигателем этого могло бы стать экономическое положение страны-агрессора, ведь близкое окружение кремлевского диктатора совсем не бедные люди, которые, вероятно, не готовы терять свое состояние.

Кроме того, социальное положение обычных россиян также ухудшается из-за того, что Путин тратит очень много денег на войну. Однако председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что за последние 100 лет экономические проблемы в России ни разу не становились поводом народного восстания.

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Бунт в России

Ольга Романова считает, что россияне, как обычно, затянут пояса во время экономических трудностей – "марша пустых кастрюль в России никогда не будет".

Однако, если не будет хватать денег на войну, то Владимиру Путину придется ее прекратить. Если его заставят подписать и придерживаться мирных соглашений и когда вернутся военные из окопов, тогда в России все же возможен бунт,

– предположила она.

По мнению председателя благотворительного фонда, с войны в Украине приедет много военных, которые будут недовольны снижением своего веса в обществе. Они потеряют власть, которую имели раньше, чувствовать себя брошенными и обманутыми.

Именно этот общественный слой России может поднять восстание против кремлевского диктатора.

Интересно, что по мнению эксперта по нацбезопасности Ивана Варченко, в России уже назревает бунт – процессы вызревали давно, но война против Украины значительно их ускорила. Кремль исчерпывает ресурсы на финансирование войны, и даже те, кто работает на ВПК, начинают задавать неудобные вопросы. В условиях социального напряжения, экономического кризиса и закрытости информационного пространства единственным вариантом для россиян остается бунт, что становится все более вероятным.