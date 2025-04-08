Крім того, соціальне становище звичайних росіян також погіршується через те, що Путін витрачає дуже багато грошей на війну. Однак голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що за останні 100 років економічні проблеми у Росії жодного разу не ставали приводом народного повстання.

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Бунт у Росії

Ольга Романова вважає, що росіяни, як зазвичай, затягнуть пояси під час економічної скрути – "маршу порожніх каструль у Росії ніколи не буде".

Однак, якщо не вистачатиме грошей на війну, то Владіміру Путіну доведеться її припинити. Якщо його змусять підписати та дотримуватись мирних угод і коли повернуться військові з окопів, тоді у Росії все ж можливий бунт,

– припустила вона.

На думку голови благодійного фонду, із війни в Україні приїде багато військових, які будуть незадоволені зниженням своєї ваги у суспільстві. Вони втратять владу, яку мали раніше, відчуватимуть себе покинутими та обманутими.

Саме ця суспільна верства Росії може підняти повстання проти кремлівського диктатора.

Цікаво, що на думку експерта з нацбезпеки Івана Варченка, у Росії вже назріває бунт – процеси визрівали давно, але війна проти України значно їх прискорила. Кремль вичерпує ресурси на фінансування війни, і навіть ті, хто працює на ВПК, починають ставити незручні запитання. В умовах соціального напруження, економічної кризи й закритості інформаційного простору єдиним варіантом для росіян лишається бунт, що стає дедалі ймовірнішим.