Россия демилитаризирует себя, у нее не останется оружия для защиты, – интервью с Подоляком

Уже более 300 дней Россия пытается "демилитаризировать" наше государство, но у захватчиков выходит разоружить только себя и Иран. Следствием этой войны станет то, что Россия не сможет защищать свою территориальную целостность.

Украина получит все необходимое вооружение для освобождения наших территорий. О последствиях войны, признании России государством-агрессором, "хлопком" на ее территории и как наше государство переживет эту зиму в эксклюзивном интервью для 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Обратите внимание Путин впервые употребил слово "война" о вторжении в Украину и признал, что агрессия длится 8 лет

В первой части интервью мы уже писали о визите Владимира Зеленского в США и в Бахмут, истерике российских пропагандистов по этому поводу и много о чем интересном.

Россия смогла демилитаризировать только себя и Иран

Россияне теперь заявляют о том, что хотят сделать себе резерв в полтора миллиона военных, чтобы подготовить боеспособную армию и выполнить цели "СВО". Для этого готовят полтора миллиона бойцов и увеличили срок службы или призывной возраст​. Такие итоги "СВО" подвели, хотя это больше похоже на новые планы очередного наступления.

Россия проводит демилитаризацию, прежде всего, себя и очень эффективно. То есть страна доказала, что у нее нет военно-промышленного комплекса, который является конкурентным для глобального рынка.

Также Россия практически останется без оружия на ключевых направлениях – не только на украинском, но и других направлениях. У них будет очень ничтожное количество оружия, которое они смогут использовать, чтобы защитить свою территорию.

Будут следующие последствия этой войны – Россия не сможет защищать свою территориальную целостность. И здесь даже речь не идет об Украине, а о других странах, которые могут высказать претензии.

Кроме того, они, к сожалению, для нас, и к радости для Ближневосточного региона – демилитаризовали Иран. Эта страна практически останется без дронов и отчасти без баллистических ракет. У меня есть вопрос – как страна, десятилетиями находящаяся под санкциями, смогла сделать все это.

Но ООН не сможет разобраться в этом. Надо называть вещи своими именами – такая организация как ООН не проведет расследование, потому что они не для этого создавались, они сегодня не выполняют эту функцию. Это будут делать после войны. Надо будет принципиально задавать вопрос, почему Россия до сих пор в ООН.

Еще одно ключевое последствие этой войны – переформатирование глобальной системы организаций, которые должны заботиться о проблемах безопасности или проблемах контроля за теми или иными отраслями, за санкциями. До ООН мы еще дойдем, но давайте правильно закончим войну.

Сначала Россия провела демилитаризацию, а дальше "супернацификацию" своей страны. То есть она отбросила все маски, и сегодня все понимают, что Россия – это банально нацистская страна, это суть современной России:

у них авторитарная модель;

они уничтожают инакомыслие полностью;

у них нет свободы слова;

у них нет здоровой конкуренции, в том числе политической;

в России сажают пожизненно не за убийство, а за отказ убивать. Они говорят, что нужно идти убивать людей, и за это получают премии, а если откажутся – получат пожизненный срок.

Россия сегодня выглядит как антицивилизация, там нужно уничтожить политическую конструкцию. Кремль превращает свою страну в тотальный военный лагерь.

И они не могут сказать своему народу, что не умеют управлять и формировать конкурентную экономику, потому люди все хуже живут. Они превращают страну в военный лагерь, где будут приказывать убивать других.

То есть Россия – это классическая репрессивная страна, которая должна перестать существовать в таком виде, поэтому нас с вами не обходит, о чем говорит Шойгу или Путин, потому что полтора миллиона они не наберут. А если и наберут, то это будет нелояльная армия, которая в любой момент может повернуться против самой России.

Они там говорят, что бойцы "СВО" – это якобы герои, защищающие "родину". Но здесь возникает простой вопрос – где они воюют? Они воюют в другой стране, что они защищают? Они напали и являются агрессорами.

Сегодня россияне понимают, что они напали, против них сегодня весь мир, все запрещено, в их стране арестовывают за то, что они отказываются идти умирать. Они гибнут "пачками" – по состоянию на сегодняшний день есть 100 тысяч погибших. И они умирают в другой стране, поэтому точно не будут героями и не получат какой-либо помощи.

Украина достанет каждого оккупанта, и они будут сидеть на скамье подсудимых. Россияне все это постепенно понимают. Поэтому вся эта бравада Путина, Шойгу и других – это бравада для бедных.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком: видео 24 канала

Украине предоставят необходимое оружие

Давайте тогда о нас с вами. Была информация, что власти США ожидают одобрения Владимира Зеленского по поводу их предложения признать Россию государством-агрессором, а не государством-спонсором терроризма.

Говорили, что будто бы была какая-то предварительная договоренность – Путин в свое время просил Байдена о трех вещах – не признавать Россию государством-спонсором терроризма, не называть его публично Гитлером и не давать оружие, которое может бить по территории России.

Мне немного странно выглядит, что Путин может кого-то попросить или потребовать. Это конспирологично и к реальности не имеет никакого отношения.

Давайте начнем с 3 пункта по оружию. На объем оружия, которое получает Украина, влияет не Россия, а логика войны. Ведь в XXI веке никто действительно не хотел бы воевать, мы жили в другом мире. У нас были армии, оружие, работал ВПК, но никто не хотел воевать. Или, чтобы эти войны были очень локальными – два танка против двух стволов артиллерии.

Безусловно, все очень боялись эскалации. Боялись, что множество оружия будет использоваться в прямом смысле этого слова. Сегодня же логика войны заставляет отказаться от этой консервативной точки зрения.

Сидеть и смотреть в прямом эфире, как из Каспийской акватории поднимаются Ту-95 и атакуют территорию другого суверенного государства и убивают детей – это можно, да. Но точно ты уже внутренне для себя решил: нужно сделать все, чтобы у Украины была возможность симметрично отвечать.



США предоставят Украине ЗРК Patriot / Фото из открытых источников

Почему люди с паспортом гражданина России вообще имеют право делать это? Почему этот субъект, степенно рассевшись в кресле, вообще сказал: "Я здесь посчитал необходимым провести специальную военную операцию, я буду атаковать Украину, мы хотим демилитаризацию сделать, денацификацию, вот я не знаю, кто я, и вообще исторически я очень странно выгляжу, но я Путин и решил, что я имею право убивать украинских детей".

Вы понимаете это нонсенс! Безусловно, есть гуманитарное международное право и международное право в целом, говорящее, что нужно получить мандат, нужно иметь юридические основания. Путин сказал: "У меня есть право, я не буду ни с кем это согласовывать, потому что я гопник".

Путин сказал так практически всему миру и он это поначалу проглотил. Но сегодня логика войны говорит, что Украина не будет ставать на колени, уже все это поняли. Уже не будет в 2014 году. Я хочу, чтобы мы об этом постоянно говорили.

Украина в любом случае дойдет до правильного финала этой войны – до границ 1991 года. Это однозначно и все это понимают. А если понимают – возникает логичный вопрос: "Давайте дадим им симметричное оружие? Пусть они тоже наносят удар по территориям, откуда поднимаются эти "ТУ-шки" и бьют украинских детей".

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Это уже практически мейнстрим. Когда это будет мейнстримом практически, а в полном объеме – тогда мы получим всю номенклатуру необходимого оружия. Это насчет оружия.

Сначала признание России государством-агрессором, а затем и террористом

Относительно статуса. Я прагматично на это смотрю: есть конкретные юридические формулировки – страна-террорист и организация-террорист. К примеру, ЧВК "Вагнера" – это организация-террорист, которая вела террористическую войну не только в Украине, но и в Центральной Африке, Северной Африке, на Ближнем Востоке и т.д. "Вагнера" нужно было бы зафиксировать юридически как организацию-террориста.

Так же и Россию, которая финансирует того же "Вагнера", свои вооруженные силы, которые убивают гражданское население – это страна-террорист, или, по крайней мере, страна-спонсор терроризма. Это конкретные юридические формулировки, которые дают конкретные юридические последствия.

Что касается страны-агрессора, то это скорее эмоциональная оценка. В международном праве существует юридическая концепция не войны, а агрессии. В любом случае Россия, когда 24 февраля начала бомбардировать наши военные и гражданские объекты, одновременно получила автоматически статус страны-агрессора, потому что она ведет агрессию против нашего государства в рамках международного права. Это уже зафиксированная позиция.

Потому мне кажется несколько странным называть еще раз то, что уже есть по факту. Страна агрессор-агрессор? Я не вижу в этом никаких юридических смыслов.

Однако давайте говорить о логике. Будет сегодня страна-агрессор, поверьте мне, через полмесяца будет страна-спонсор терроризма, а через два месяца будет страна-террорист со всеми вытекающими последствиями.

По мере того, как мы будем фиксировать правильный финал войны, то есть будем деблокировать все больше своих территорий, риторика в отношении Путина, России и конкретных субъектов типа Патрушева, Ковальчука и Кириенко будет все более жесткой. И это будет юридически мотивированная риторика, которая будет предоставлять те или иные юридические основания для дальнейших действий.

О "хлопке" в России и массированных ракетных атаках

Президент Зеленский сказал, что возвращается домой с хорошими новостями. Я понимаю, что мы не скажем с какими именно. Мы не можем общаться как Ермак – смайликами и ребусами. Может быть, вы можете словами это описать. Вы упомянули о симметричных ответах. Мы можем себе позволить бить по территории России, откуда взлетают самолеты и ракеты?

Мы наносим удары по оккупированным территориям, потому что это абсолютно четко в пределах международного права является нашей территорией. Сегодня никто в мире, даже нейтральные государства или государства, поддерживавшие Россию, не будут выдвигать претензии Украине, если мы уничтожаем объекты на оккупированной территории – включая Крым и Донбасс.

Это ключевая концепция в рамках международного права – права Украины на защиту своей территориальной целостности. И мы юридически все делаем совершенно верно. Теперь по ударам по территории России:

первое – безусловно, сегодня мы удары по территории России не наносим, потому что мы ведем оборонительного типа войну;

– безусловно, сегодня мы удары по территории России не наносим, потому что мы ведем оборонительного типа войну; второе – если консенсусно международным сообществом будет принято, что мы можем вести иного типа войну, и это юридически будет мотивировано, проговорено публично, тогда мы будем обсуждать, нужно ли наносить симметричные удары по территории России. Сегодня нам достаточно того, что мы делаем на своей оккупированной территории;

– если консенсусно международным сообществом будет принято, что мы можем вести иного типа войну, и это юридически будет мотивировано, проговорено публично, тогда мы будем обсуждать, нужно ли наносить симметричные удары по территории России. Сегодня нам достаточно того, что мы делаем на своей оккупированной территории; третье – безусловно, по мере того, как мы будем освобождать свои территории, в России будет расти количество эксцессов. Нам даже не нужно будет проводить какую-нибудь диверсионную работу, потому что это будет делаться непосредственно в самой России. Там очень много людей, которые готовы это делать.

А относительно хороших новостей – президент у нас очень харизматичный человек, умеющий очень интересно рассказывать о хороших новостях и комментировать плохие, и берет на себя ответственность. Это будет очень некорректно, если я анонсирую что-нибудь, что он сможет эффективно рассказать.

Хорошо, тогда давайте о других новостях, которые навели суету среди украинцев. Во-первых, была новость о том, что еще два – три обстрела и все, ракеты в России будут исчерпаны. С другой стороны, сказали о том, что ближайшие один – три месяца войны будут для нас решающими.

Начнём с энергетики. Россия использует две тактики обстрелов нашей территории:

первая – обстрелы крылатыми ракетами всей энергосистемы по всей стране, чтобы ее разорвать и оторвать, например, наших партнеров из Евросоюза, через которых мы можно частично импортировать, оторвать Запад от Центра или Юга Украины и сделать так, чтобы где-то был дефицит, а где-то профицит электроэнергии.

по всей стране, чтобы ее разорвать и оторвать, например, наших партнеров из Евросоюза, через которых мы можно частично импортировать, оторвать Запад от Центра или Юга Украины и сделать так, чтобы где-то был дефицит, а где-то профицит электроэнергии. вторая – атака дронами больших городов Украины, где электроэнергию используют в больших объемах. Ими атакуют именно распределительные подстанции, которые дают энергию непосредственно потребителю.

Я не хочу, чтобы мы говорили: "Осталось 2 – 3, 3 – 4, 10 – 20 ударов". Нет, будет столько ударов, сколько мы получим со стороны России, потому что сражаться она не умеет, поэтому будет бить только по гражданскому населению. Россия истерически ищет возможности все-таки взять у Ирана и крылатые ракеты и дополнительные дроны. Кстати, Москва получила дополнительно 250 дронов.

Однако Patriot и другие системы противоракетной обороны позволят минимизировать влияние российских атак. То есть будем работать столько раз, сколько нужно, чтобы минимизировать последствия ударов со стороны России.

Все, что будет происходить во время войны, будет делаться для того, чтобы защитить нашу территорию, объекты критической инфраструктуры и гражданское население. Для этого президент ездил в США, чтобы ускоренно получить ЗРК Patriot.

Что касается энергетики в целом – выдержим ли мы это все? Безусловно, да. У нас фантастическая энергетика. Я постоянно нахожусь с ними на связи для того, чтобы понимать состояние и Укрэнерго, и конкретных объектов. Проводится диспетчеризация, правильный переток – здесь немного больше даем, здесь поменьше, постоянный ремонт трансформаторов.

Также благодаря средствам радиоэлектронной борьбы делаются обманки, и Воздушные силы ВСУ вовлечены в модерацию защиты физических объектов. Давайте говорить откровенно: этой зимой нас ждут дефициты и проблемы.

Будет немного меньше тепла и света. Однако несмотря на сложности, благодаря ряду шагов мы выдержим этот сезон в плане атак на нашу энергетическую систему. Надо понимать, что эта зима будет сложной и нужно немного потерпеть.

Кстати, наши партнеры ищут дополнительные трансформаторы 330 или других модификаций, которые нужны нам, чтобы мы имели возможность заменить уничтоженную инфраструктуру. Именно это мы будем делать.

"Божественное" ранение Рогозина и ситуация на фронте

Возвращается ли президент Зеленский из США? Была информация о том, что он может совершить свое европейское турне и также посетить Великобританию, Францию и Германию, ведь есть о чем поговорить.

Посмотрим, давайте не будем анонсировать все заранее. Обо всем нужно сообщать в свое время, чтобы были информационные поводы, которые можно было бы обсуждать.

Сегодня мы с вами говорим о замечательных последствиях встречи президента Украины с американской политической элитой. Очень важно это доработать, чтобы все поняли, что это значит для нашего государства и для хода войны в целом. Также важно, чтобы мы наконец избавились от конспирологических теорий, что США очень остыли в Украине.

Не выпросишь у вас ничего, пан Михаил. Тогда спрошу по поводу Дня рождения "космического чиновника" Рогозина. Есть информация, что он пострадал на оккупированной Донбассе.

Также периодически глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит о том, что до Нового года можно ожидать хороших новостей от ВСУ из Луганщины. Мы также видели взрывы в районе Чонгара, и некоторые уже говорят о том, что мы продвигаемся к освобождению Крыма. Так что обсудим ситуацию на наших фронтах.

Бог умеет смеяться и иронизировать. Этот очень шумный "толстячок" по фамилии Рогозин, которого называют "самым подлым политиком России", получил ранение именно туда, куда нужно: "божественное" ранение в ягодицу. Это унижение "толстячка". Ему показали его будущее.



Ресторан, в котором Рогозин получил ранение / Фото из пропагандистских СМИ

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Что касается прогнозов ситуации на Луганщине, было бы желательно, чтобы гражданские не комментировали, что и когда будет происходить по военным тактикам и стратегиям. Есть ВСУ, Минобороны, конкретные командующие направлением, также Верховный Главнокомандующий.

Я считаю, что можно говорить об освобождении той или иной территории только после того, как военные сказали: "Да мы это сделали". Все эти хайповые темы типа "Мы к Новому году освободим Луганщину или Крым", "зайдем в Мелитополь, Энергодар" – все это некорректно касательно ВСУ.

Вооруженные Силы Украины платят неописуемую цену за то, чтобы продвигаться на километр вперед. И сидеть в теплом месте и анонсировать освобождение той или иной территории это выглядит немного странно.

Дайте право героям быть героями. Дайте им возможность самим говорить о своих огромных успехах и их вкладе в освобождение территорий. После этого мы можем комментировать, какие это будет иметь политические, экономические последствия, как происходит социальная адаптация, реинтеграция этих территорий, как там будут отрабатываться стабилизационные мероприятия.



Украинский защитник поднимает флаг / Фото из открытых источников

Но дайте воинам насладиться своим героизмом. Пусть они выходят и рассказывают об освобождении Херсона, Купянска или Донецка. Я хочу, чтобы они стояли на центральной площади Донецка и именно тот, кто первым туда зашел, мог сказать: "Мы освободили город". Мы должны запомнить фамилии людей, которые это делают. Это очень важно для нашей истории.

Украина и НАТО будут одним целым

Президент США Джо Байден сказал, что успех Украины в поле боя поможет избежать Третьей мировой войны. А 22 декабря я увидела новость от президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что вступление Украины в НАТО сейчас маловероятно. Думаю, президент Украины таки имеет повод посетить Францию.

Всегда есть люди, которые живут в повестке дня, которой уже нет. Это была классическая концепция, на которой спекулировала сама Россия. Мол, Москва не может позволить Украине вступить в НАТО, поскольку это спровоцирует их самих.

Такие тезисы уже отмерли. Уже очевидно, что Украина и НАТО будут одним целым, ведь это гарантия безопасности континента. А если говорить шире, это гарантии безопасности всего демократического мира.

Зачем повторять то, что могло обговариваться в начале войны? Это нонсенс. Зачем показывать, что ты не понимаешь, что происходит в мире? Это и есть проблема этой войны: если ты живешь в другой повестке дня, которая уже умерла, то ты не позволяешь действительности дойти до логического финала. Некоторым просто нужно помолчать.

Вопрос вступления Украины в НАТО не касается России и никогда уже не будет касаться. У нас юридически был нейтральный статус. В Конституции Украины было зафиксировано желание украинского народа идти в НАТО. Однако юридически намерения вступать в Североатлантический альянс мы зафиксировали в 2018 году.

А Россия напала на Украину в 2014 году, когда у нас был безъядерный нейтральный статус. Какова связь НАТО и нападения России? Нет никакой связи.

А сегодня после этой войны, какого черта мы должны говорить о том, что Россия хочет чего-то или не хочет? Она хочет, чтобы у нас памятник Жукову где-то стоял, чтобы мы не шли в НАТО и т.д. Какая нам разница, чего хочет Россия?

Я хочу, чтобы Россия осознала: пришел убивать – пойдешь на скамью подсудимых и получишь пожизненный срок, максимально жесткое наказание. Также Россия должна осознать, что мы не хотим слушать бубнения Сергея Лаврова. Он не умеет разговаривать, он не интеллектуальный человек.

Я хочу, чтобы Россия все-таки поняла, что она может что-то говорить в Норильске или Мурманске. Пусть идет и отремонтирует "Адмирала Кузнецова", а не говорит об Украине. Украина – субъект глобальной политики, который сам будет решать, что, когда и как делать. Тем более было бы желательно, чтобы политические лидеры других стран не продуцировали тезисы, стимулирующие войну.

Пан Михаил, а почему вы упомянули об авианосце "Адмирал Кузнецов"? Дело в том, что в Мурманске горит именно он. Этот корабль стоит на ремонтном заводе "Звездочка". Вероятно, россияне празднуют 100 тысяч потерь, о которых отчитывались ВСУ и Генштаб.

"Адмирал Кузнецов" в таком виде, как он есть – пылающий на причале завода "Звездочка" – это и есть символ "русского мира". Потому я и вспомнил о символах "русского мира".