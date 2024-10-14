В России проблемы с кадрами. Оккупантам не хватает квалифицированных работников на заводах, которые изготавливают военную технику.

Россия, действительно, имеет проблемы с рабочей силой, однако пропагандисты все опровергают и, как всегда, утверждают, что все идет по плану. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 каналу, чтобы изготавливать оружие вовремя, по указаниям руководства, персонал работает сверхурочно – в 3 смены.

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Нехватка кадров

Сергей Кузан отметил, что на всех заводах, где оккупанты изготавливают военное оборудование есть недостаток квалифицированной рабочей силы. Говорится не о сотнях, а о тысячах человек.

Руководство заводов предлагает работникам большие зарплаты, в частности 1,5 – 3 тысячи долларов. Кроме того, власть предоставляет льготы и социальные пакеты: страхование, медицинское обслуживание, питание, скидки на ипотеку,

– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он пояснил, что государство очень ответственно подходит к привлечению работников в авиастроительную и авиаремонтную промышленности.

Важно! Несмотря на международные санкции, Россия ежемесячно производит десятки ракет "Калибр" и сотни дронов "Шахед". По данным Forbes, российский военно-промышленный комплекс продолжает производить от 132 до 171 ракет ежемесячно на сумму более 1,1 миллиарда долларов. В 2024 году Москва планирует выпустить 224 ракеты Х-32 и разрабатывает новые виды вооружений.

Сейчас России не хватает более 4000 работников. Это указывает на то, что в военной промышленности противника есть нехватка квалифицированных рук.

Они его (персонал – 24 Канал) ищут по всей стране. Для того, чтобы увеличить способности производства оккупантам нужно дополнительное оборудование, но, чтобы управлять им, необходимы квалифицированные инженеры. И с этим у россиян большая проблема,

– подчеркнул Кузан.

Он добавил, что в ближайшее время Москве эту проблему решить не удастся, однако оккупанты делают для этого все возможное.