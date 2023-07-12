Россиянин вернулся с войны и сразу избил жену: семейные разборки попали на видео

Бывает, что российским военным удаётся вернуться домой с войны в Украине. В сети распространили видео с одним из таких "неудачников". Ибо всю свою злость тот решил "излить" на тех, кто не в состоянии дать сдачу. Первой под раздачу попала жена.

Женщину, вероятнее всего ожидавшую благоверного с фронта, оккупант решил избить сразу после своего возвращения. Разборки попали на видео, они были распространены в сети.

Смотрите также На Таврическом направлении Силы обороны взяли в плен рекордное количество окупантов

"Дёргался" с женой на глазах у соседей

На кадрах видно, что глава семьи начал дергаться с женой прямо на улице под подъездом. Захватчик набросился на жену на глазах у соседей, но те, вероятно, сами опасаясь попасть под руку, не спешили разнимать агрессора с его жертвой.

Хотя это у них уже привычка тактика – тотальная никчемность и беспомощность помешали вступиться в женщину, куда проще просто наблюдать рядом и снимать это на видео.

"Бьет – значит любит"

Пользователи соцсетей комментируя ситуацию отмечают, что для россиян достаточно стандартным является сценарий "бьет – значит любит".

"Они так привыкли, живут по принципу: бьет – значит любит. Надеемся, что такими темпами они все друг друга умертвят", – отмечают пользователи.

И действительно, это далеко не единственный случай, когда русские воины возвращаются с войны против Украины и агрессивно срываются. Вероятно, так они самоутверждаются после боевых унижений, наносимых им Силами обороны.