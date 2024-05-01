Боятся, что растянут на сувениры: экс-сотрудник СБУ высмеял выставку западной техники в Москве

В Москве началась выставка трофейной западной техники, которую россияне захватили во время войны в Украине. Технику планируют показывать на военном параде 9 мая.

Россияне сразу бросились рассматривать западное оружие, поэтому силовики установили заграждения. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что пропагандисты будут радоваться этой новости еще примерно 2 недели.

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Какой пропагандистский эффект будет иметь выставка

Люди массово собрались на площади, чтобы осмотреть технику и с ней сфотографироваться. Они снимали видео, делали фото. Но интересная особенность заключается в том, что людей не подпускали близко, смотреть на все они могли только через заграждения.

Я не знаю, с чем это связано. Возможно, боятся, что растащат на запчасти или на сувениры,

– сказал Иван Ступак.

Кстати, это объяснение того, почему США долгое время не передавали в Украину танки M1 Abrams. Они снимали с них очень чувствительное оборудование, броню из обедненного урана. То есть действительно опасались ситуации, что россияне захватят танки, а тогда вместе с китайцами получат доступ к секретным американским разработкам.

Поэтому Украина получила танки с базовой комплектацией, ничего экстраординарного в них не было.

Что теперь будут делать россияне? Ну можно было бы еще поставить фигурки картонного Зеленского, картонного Байдена и плевать в них – это будет такая российская забава, народ будет в восторге,

– пошутил Ступак.

На самом деле это единственное, что могут сделать россияне накануне инаугурации Путина, ведь других заметных успехов у них нет. Конечно, по всем федеральным каналам будут транслировать программы о "силе русского духа и русского оружия". А чтобы еще больше унизить западные разработки, оккупанты даже повредили пушку немецкого танка Leopard.

"Они пытались понизить ее относительно горизонта, чтобы так выглядел более унизительно. Наверняка, эти пропагандистские мотивы еще несколько недель будут гулять по сети, а россияне будут получать от этого удовольствие", – подытожил бывший сотрудник СБУ.

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