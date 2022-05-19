В России открещиваются от своих знаков Z и V

В России, в которой буквы Z и V лепили на все подряд – от одежды до окон в детских садах, выступили с неожиданным заявлением. Оказывается, эти кровавые символы – неофициальные и никакой "специальной нагрузки" не несут.

Таков ответ минобороны государства-агрессорки на запрос депутата из Москвы Евгения Ступина. Эту информацию обнародовали и российские СМИ, сообщает 24 канал.

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В минобороны России убеждают, что Z и V "положительно воспринимаются"

Минобороны России официально объяснило, что Z и V – не военные символы. Однако, убеждены оккупанты, они "положительно воспринимаются" военными, гражданами России и квазиреспубликами Донбасса. Также в ответе говорилось "и о многих других", кто это – захватчики не уточнили, наверное, потому, что таких людей не существует.

Ступин обнародовал ответ на свой запрос и подчеркнул: если эти знаки – не официальные, то соответственно невозможно привлечь к ответственности за отношение к ним. Следовательно, задерживать за какие-то протесты против "букв иностранного алфавита" не должны.

Вот такой ответ получил депутат от минобороны России / Фото российских СМИ

ВСУ активно уничтожают технику со знаками Z и V

Между тем, у украинцев и украинских защитников отношение к этим символам однозначно: тот, кто их "положительно воспринимает" – враг, а технику, на которой они нарисованы, нужно уничтожить. Остальное у наших защитников очень хорошо получается.

Так, с 24 февраля ВСУ ликвидировали 28 500 врагов, уничтожили 1 254 танка, 3 063 боевых бронированных машин, 595 артиллерийских систем.

Еще потери врага в технике:

РСЗО – 199;

средств ПВО – 93;

самолетов – 203;

вертолетов – 167;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455;

крылатых ракет – 103;

кораблей и катеров – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 2157;

специальной техники – 43.

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Как украинские воины относятся к "носителям Z и V": удачные примеры

Украинским десантникам удалось уничтожить многие вражеские техники и склады с боеприпасами. Наши воины ликвидировали БТР, БМП и Тигров.

Также украинские защитники уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

ВСУ уничтожили российского полковника, отвечавшего за переправу через Северский Донец.

Накануне украинские воины приземлили в Харьковской области вражеский Су-34.

Смотрите в видео: уничтожать врага помогают польские танки