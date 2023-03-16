Очередного шабаша не будет: в "Лужниках" отменили концерт с Путиным в честь аннексии Крыма
Источник:Meduza
Очевидно, на фоне непрерывного "хлопка" и непонятных взрывов, большого концерта на московском стадионе 18 марта не будет. По случаю "присоединения Крыма" в "Лужниках" должен был собраться очередной шабаш.
По информации журналистов, большого концерта на столичном стадионе не будет. Организаторы решили отменить безумное собрание русских студентов и пенсионеров.
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Чем заменят ежегодный шабаш
К слову, окончательной причины отмены концерта, где обычно выступает Владимир Путин, не сообщили.
Организация "Мега-Волонтер Москва", которая организовывала массовку на концерт 22 февраля на стадионе "Лужники", заявила об отмене большого концерта "Крымская весна", запланированного на 18 марта.
По независимым от нас причинам 18 марта на уровне города изменили формат празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. Сейчас уточняем, какие мероприятия и где будут организованы в Москве. Чтобы спланировать свой день, обратите внимание, что большого концерта не будет,
– сказали организаторы.
Пройдут точечные флешмобы, лекции, концерты, автопробеги и т.д. На горячей линии Лужников также заявили, что концерт не планируется.
Что известно о последнем концерте в "Лужниках": коротко
- На стадион "Лужники" 22 февраля привезли тысячи людей, чтобы подстроили массовку на концерт. Зрители сразу после окончания шабаша разбежались, а некоторые убегали еще до завершения.
- Российские оппозиционные СМИ писали, что массовку на концерт набирали за 500 рублей, а студентам обещали освобождение от пар. Во время концерта додумались цинично спеть на украинском рэп "Плыве кача" о Мариуполе.
- Выступал и сам Путин, он бормотал о семье, "родине" и ее "защитниках" и цинично цитировал молитву. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что собрать десятки тысяч людей на стадионе для демонстративного празднования годовщины массового геноцида украинцев свидетельствуют о явном психическом отклонении.
- Кроме проплаченных гостей, туда притащили еще и похищенных детей из Мариуполя. Так, детей заставили благодарить одного из оккупантов, которого называли "дядя Юра". Ведущие уверяли, что он их спас. Хотя на самом деле Россия разбомбила Мариуполь, убив тысячи его жителей, в том числе детей.