Очевидно, на фоне непрерывного "хлопка" и непонятных взрывов, большого концерта на московском стадионе 18 марта не будет. По случаю "присоединения Крыма" в "Лужниках" должен был собраться очередной шабаш.

По информации журналистов, большого концерта на столичном стадионе не будет. Организаторы решили отменить безумное собрание русских студентов и пенсионеров.

Интересно Есть несколько сигналов, что Путин мертв: когда в последний раз могли видеть настоящего диктатора

Чем заменят ежегодный шабаш

К слову, окончательной причины отмены концерта, где обычно выступает Владимир Путин, не сообщили.

Организация "Мега-Волонтер Москва", которая организовывала массовку на концерт 22 февраля на стадионе "Лужники", заявила об отмене большого концерта "Крымская весна", запланированного на 18 марта.

По независимым от нас причинам 18 марта на уровне города изменили формат празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. Сейчас уточняем, какие мероприятия и где будут организованы в Москве. Чтобы спланировать свой день, обратите внимание, что большого концерта не будет,

– сказали организаторы.

Пройдут точечные флешмобы, лекции, концерты, автопробеги и т.д. На горячей линии Лужников также заявили, что концерт не планируется.

Что известно о последнем концерте в "Лужниках": коротко