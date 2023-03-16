За інформацією журналістів, великого концерту на московському стадіоні не буде. Організатори вирішили скасувати божевільне зібрання російських студентів та пенсіонерів.
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До слова, остаточну причину скасування концерту, де зазвичай виступає Володимир Путін, не повідомили.
Організація "Мега Волонтер Москва", яка організовувала масовку на концерт 22 лютого на стадіоні "Лужники", заявила про скасування великого концерту "Кримська весна" запланованого на 18 березня.
Через незалежні від нас причини 18 березня на рівні міста змінили формат святкування Дня возз'єднання Криму з Росією. Зараз уточнюємо, які заходи і де будуть організовані в Москві. Щоб спланувати свій день, зверніть увагу, що великого концерту не буде,
– сказали організатори.
Натомість пройдуть точкові флешмоби, лекції, концерти, автопробіги тощо. На гарячій лінії "Лужников" також заявили, що концерт не планується.
Що відомо про останній концерт у "Лужниках": коротко
- До стадіону "Лужники" 22 лютого привезли тисячі людей, аби підлаштували масовку на концерт. Глядачі одразу після закінчення шабашу розбіглись, а дехто втікав ще до завершення.
- Російські опозиційні ЗМІ писали, що масовку на концерт набирали за 500 рублів, а студентам обіцяли звільнення від пар. Під час концерту додумались цинічно заспівати українською реп "Плыве кача" про Маріуполь.
- Виступав і сам Путін, він бурмотів про сім'ю, "родіну" та її "защітніків" й цинічно цитував молитву. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що зібрати десятки тисяч людей на стадіоні для демонстративного святкування річниці масового геноциду українців свідчить про явне психічне відхилення.
- Окрім проплачених гостей, туди притягнули ще й викрадених дітей із Маріуполя. Так, дітей змусили дякувати одному з окупантів, якого називали "дядя Юра". Ведучі запевняли, мовляв, він їх врятував. Хоча насправді Росія розбомбила Маріуполь, вбивши тисячі його жителів, зокрема й дітей.