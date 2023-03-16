За інформацією журналістів, великого концерту на московському стадіоні не буде. Організатори вирішили скасувати божевільне зібрання російських студентів та пенсіонерів.

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До слова, остаточну причину скасування концерту, де зазвичай виступає Володимир Путін, не повідомили.

Організація "Мега Волонтер Москва", яка організовувала масовку на концерт 22 лютого на стадіоні "Лужники", заявила про скасування великого концерту "Кримська весна" запланованого на 18 березня.

Через незалежні від нас причини 18 березня на рівні міста змінили формат святкування Дня возз'єднання Криму з Росією. Зараз уточнюємо, які заходи і де будуть організовані в Москві. Щоб спланувати свій день, зверніть увагу, що великого концерту не буде,

– сказали організатори.

Натомість пройдуть точкові флешмоби, лекції, концерти, автопробіги тощо. На гарячій лінії "Лужников" також заявили, що концерт не планується.

Що відомо про останній концерт у "Лужниках": коротко