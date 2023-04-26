Ведут политические оборонные бои: почему в России отменяют парады на 9 мая
В России с осторожностью относятся к тому, что может произойти на их территории 9 мая. Поэтому в некоторых городах отменили проведение как "бессмертного полка", так и парадов. Кремлевские власти сочиняют план действий по плохому и еще худшему вариантам.
Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, к подавляющему большинству россиян, в конце концов, придет осознание, что парады отменяют не просто так.
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"Работа в неидеальных условиях"
Во многих городах России отменяют парады ко "дню победы" и даже пропагандистскую акцию "Бессмертный полк". Интересно и то, что из иностранных лидеров на 9 мая в Москву приедет только один иностранный лидер – президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Спикер Владимира Путина Песков заявил, что это, мол, потому, что дата в этом году не круглая.
В политическом смысле они ведут оборонительные бои – не рассчитывают на экспансию новых территорий, а охраняют то, что у них есть. Условно если потеряют 10%, то остальных 40% удержат. Это работа в неидеальных условиях,
– отметил Аббас Галлямов.
У Кремля ограничен запас решений, позволяющих обеспечить на 100% положительный результат. Это происходит и с отменой парадов по стране.
К тому же, сейчас лишь половине граждан России понятно, что такое решение Кремля является свидетельством очевидного поражения на фронте. Но когда отменят и максимально ограничат все торжественные события, это станет понятно абсолютному большинству граждан.
Аббас Галлямов об отмене парадов до 9 мая в России: смотреть видео
"Парадобессия" не будет: что известно о праздновании 9 мая в России
- Об отмене парадов на 9 мая сообщили сначала в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях. По словам местных властей, это сделано в целях безопасности.
- Позже Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что во временно оккупированном Крыму и Севастополе не будут проводить парады 1 и 9 мая. В то же время "губернатор" Севастополя опроверг эту информацию, добавив, что решение не касается города, парады там состоятся.
- 25 апреля росСМИ сообщили, что Красную площадь закроют с 27 апреля по 10 мая. Она будет недоступна для посетителей. Решение приняли якобы из-за подготовки к параду.
- Хотя празднования 9 мая в Москве все-таки состоятся, власти все еще беспокоятся из-за возможной атаки дронами. Поэтому был разработан план действий на случай, если это произойдет.