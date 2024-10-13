В России вдруг перепугались и пригрозили Японии за ее "совместные планы" с США

Страна-агрессор неоднократно прибегала к провокациям против стран НАТО и их союзников, нарушая воздушное и водное пространство, или проводя военные учения слишком близко к границам Альянса. И тут вдруг, услышав о планах США и Японии, в России забеспокоились.

В заявлении МИД России говорится, что 11 октября посольству Японии в стране-агрессоре был выражен решительный протест. В Москве возмущены из-за намерений Токио совместно с Вашингтоном провести совместные военные учения на территории Японии, в частности районах Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости от границ России. Отмечается, что эти учения запланированы на конец октября – начало ноября.

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В Кремле возмущены игнором их угроз

Российский МИД рассказал, что японской стороне объяснили неприемлемость подобной практики, а также выразил большое сожаление из-за "недальновидного игнорирования демаршей на эту тему".

Посольству Японии вынесено предупреждение о неизбежных адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защиты суверенитета России, а также о неуместности любых попыток японской стороны выражать свою "озабоченность" по поводу наших соответствующих действий,

– заявили в МИД оккупантов.

К слову, в начале лета этого года российские военные корабли провели учения в Карибском море, в частности на Кубе, с использованием ракетных фрегатов и подводных лодок. Учения россиян на Кубе вызвали возмущение и предостережения СМИ и стран Запада. США ответили на российские учения путем заключения соглашения по безопасности с Украиной и даже отправили свои корабли на Кубу для наблюдения и демонстрации силы.

Недавно совместные военные учения в Тихом океане Россия провела совместно с Китаем.

Также агрессор трижды нарушил воздушное пространство Японии 23 сентября.