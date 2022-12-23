Унифицируют всю ложь: российские историки пишут учебник под редакцией Кремля

Российские оккупанты решили создать новые учебники по истории. Они хотят вписать туда войну против Украины.

Об этом заявил министр образования российских оккупантов Сергей Кравцов. По его словам, работой над учебниками будет руководить помощник президента, глава российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

К теме "Уважение, равенство и изменения к лучшему": Путин выступил перед молодежью с потоком позорных заявлений

"Я знаю, что Владимир Ростиславович (Мединский – 24 канал) активно общается и с авторами, достигнута договоренность о создании единого учебника по всеобщей истории и единого учебника по истории России. Я думаю, что уже к концу января – началу февраля какие-то первые наброски учебника будут", – заявил Кравцов.

Что будут "вписывать" в историю

Российский министр заявил, что хочет вписать в свою историю так называемую спецоперацию, "вхождение в состав России" псевдореспублик, захват части Запорожской и Херсонской областей в 2022 году. Кроме того, в будущих учебниках будут рассказывать о санкциях от Запада.

Как отметил Кравцов, авторские права будут принадлежать России. Работу над пропагандистскими книгами завершат через год. По учебникам будут учиться во всех школах страны-оккупанта.

Что учат русских детей