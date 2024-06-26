В России перевернулось 9 пассажирских вагонов: железнодорожное полотно размыло водой

В России постоянно случаются проблемы. На этот раз железнодорожное полотно размыло водой, а из-за этого с рельсов сошел пассажирский поезд.

Российские телеграм-каналы пишут, что пассажирский поезд №511 Воркута – Новороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми. Девять вагонов лежит на земле, передает 24 Канал.

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В вагонах, что перевернулись, было 150 пассажиров

Предварительная причина аварии – насыпь размыло водой. Поезд перевернулся примерно в 18:12 по московскому времени.

В перевернувшихся вагонах,, ехало 150 пассажиров, количество пострадавших, по обновленным данным, возросло до 70. У них мелкие порезы от стекла и травмы от ударов о полки и столы. Погибших нет, однако российские СМИ пишут, что 5 пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Всего в Новороссийск из Воркуты направлялись 232 человека. В составе было 14 вагонов, 9 из них перевернулись.

Оперативные службы пытаются добраться до места аварии.

В России поезд сошел с рельсов: смотрите видео

В России время от времени происходят определенные проблемы из-за погодных условий. В частности, в российском городе Орск 5 апреля прорвало плотину дамбы, из-за чего вода затопила город. Последствия наводнения были значительными.