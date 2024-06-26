Російські телеграм-канали пишуть, що пасажирський поїзд №511 Воркута – Новоросійськ зійшов з рейок під Інтою в республіці Комі. Дев'ять вагонів лежить на землі, передає 24 Канал.

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У вагонах, що перекинулись, було 150 пасажирів

Попередня причина аварії – насип розмило водою. Потяг перевернувся приблизно о 18:12 за московським часом.

У вагонах, що перекинулися, їхало 150 пасажирів.Кількість постраждалих, за оновленими даними, зросла до 70. У них дрібні порізи від скла та травми від ударів об полиці та столи. Загиблих немає, однак російські ЗМІ пишуть, що 5 постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Загалом до Новоросійська з Воркути прямували 232 особи. У складі було 14 вагонів, 9 із них перекинулися.

Оперативні служби намагаються дістатись до місця аварії.

У Росії потяг зійшов з рейок: дивіться відео

У Росії час від часу стаються певні негаразди через погодні умови. Зокрема, у російському місті Орськ 5 квітня прорвало греблю дамби, через що вода затопила місто. Наслідки повені були значними.