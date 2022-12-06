Алкоголь и "что-то произошло" на стрельбах: в России двое "мобиков" погибли, не доехав до фронта
В России, по меньшей мере, еще двое мобилизованных погибли в учебных центрах, так и не доехав на фронт. Один из мобилизованных погиб на стрельбищах.
О гибели двух мобилизованных россиян сообщают российские СМИ, пишет 24 канал. Один из оккупантов погиб в учебном центре в Елани в Свердловской области. Это уже 5 мобилизованный с конца сентября, погибший там.
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Гибель мобилизованного подтвердил депутат
Депутат Госдумы Максим Иванов утверждает, что мужчина якобы умер из-за злоупотребления алкоголем. Город, с которого мужчину мобилизовали, депутат затруднился назвать.
"Если честно, не знаю. Погиб и погиб, уже не стали уточнять", – цинично сказал депутат.
Другой мобилизованный погиб якобы в результате несчастного случая на стрельбищах в Ленинградской области. Сообщается, что один из военных потерял контроль над гранатометом и начал стрелять в разные стороны.
От ранения в голову скончался 37-летний мобилизованный из Вологодской области.
Мобилизация в России: главное
- Кремлевскому диктатору Владимиру Путину пришлось в сентябре объявить о мобилизации из-за неудач в войне против Украины. По данным россиян, в армию якобы мобилизовано 300 тысяч человек.
- Военные эксперты заявляли, что Россия не справилась с мобилизацией. Из-за плохой подготовки многие мобилизованные погибают.
- В частности, в Генштабе ВСУ информировали, что с 24 октября по 24 ноября в Украине погибло рекордное количество российских солдат – 17 470. Прогнозируют, что весной 2023 года потери россиян могут стремительно возрасти.
- В Минобороны Украины заявили, что "частичная" мобилизация россиян не дала таких результатов, на которые надеялось командование оккупантов. В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация в России увеличила угрозу для Украины.