В России обсуждают возможную смерть Кадырова: сомнительное опровержение от "Дона"

Прислужник Путина так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров, похоже, одной ногой уже на "концерте Кобзона". После того, как появилась информация, что Кадыров в тяжелом состоянии, в России считают, что ему осталось недолго.

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев 17 сентября сообщил о смерти Кадырова, пишет 24 Канал. Пока сообщения Янгулбаева в России не подтверждали.

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Чеченский правозащитник заявил о смерти Кадырова

Телеграм-канал, связанный с Кадыровым, пытается убедить, что с так называемым лидером Чечни все в порядке.

В частности, канал опубликовал два коротких ролика, на которых Кадыров якобы занимается физкультурой. Однако неизвестно, когда были сняты эти видео, а также Кадыров на роликах по сути ничего не говорит.

Кадыров якобы жив: смотрите видео

На "трагические" новости из Чечни намекнул так называемый пророссийский военкор Алексей Суконкин, написавший, что пока официального подтверждения нет, намекая на вероятную смерть Кадырова.

Некоторые российские СМИ пишут, что Кадыров якобы лежит в коме в Центральной клинической больнице Управления делами президента России. У него якобы очень серьезные проблемы с почками.

Также пропагандисты пишут, мол, следующие 72 часа будут решающими для Кадырова.

Что известно о болезни Кадырова