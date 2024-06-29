Назвали государственной "дурой": в России хотят запретить увеличение губ и ввести смертную казнь

Российские чиновники призывают внедрять новые бессмысленные законы. Они предлагают восстановить смертную казнь, ввести запрет на чайлдфри и контролировать женщин, чтобы те не увеличивали слишком губы, потому что это якобы пугает детей и пенсионеров.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что чиновникии России совсем не уважают законодательство и свою страну. Он отметил, что они чувствуют значительную власть, поэтому позволяют себе говорить что угодно.

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"Александр Бастрыкин назвал парламент России государственной "дурой". Если один из высших чиновников называет так парламент собственной страны, то это очень странно", – заметил журналист.

Законы в России

Виталий Милонов предложил регламентировать размер женских губ. По мнению Яковенко, это абсурдные предложения.

Сегодня мы над этим смеемся, а завтра это придется воспринимать как факт. В России нет границ между нелепыми заявлениями и реальностью. Это особенность российского законодательства,

– подчеркнул он.

По мнению журналиста, Россия движется к восстановлению смертной казни. Таким образом в Москве пытаются запугивать всех еще больше.

"Смертную казнь оставляют как последний козырь, ведь если сделать это, то что дальше? Россия практически разорвала все отношения с цивилизованным миром, поэтому там любые ограничения уже не действуют", – сказал он.