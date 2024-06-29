Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що чиновники Росії зовсім не поважають законодавство та свою країну. Він наголосив, що вони відчувають значну владу, тому дозволяють собі говорити будь-що.
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"Алєксандр Бастрикін назвав парламент Росії державною "дурою". Якщо один із найвищих чиновників називає так парламент власної країни, то це дуже дивно", – зауважив журналіст.
Закони у Росії
Вєталій Мілонов запропонував регламентувати розмір жіночих губ. На думку Яковенка, це абсурдні пропозиції.
Сьогодні ми над цим сміємось, а завтра це доведеться сприймати як факт. У Росії немає меж між безглуздими заявами та реальністю. Це особливість російського законодавства,
– підкреслив він.
На думку журналіста, Росія прямує до відновлення смертної кари. Таким чином у Москві намагаються залякувати усіх ще більше.
"Смертну кару залишають як останній козир, адже якщо зробити це, то що далі? Росія практично розірвала всі відносини із цивілізованим світом, тому там будь-які обмеження уже не діють", – сказав він.