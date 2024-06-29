Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що чиновники Росії зовсім не поважають законодавство та свою країну. Він наголосив, що вони відчувають значну владу, тому дозволяють собі говорити будь-що.

Дивіться також Зіпсували настрій росіянам: українські хакери атакували ворожі компанії, які підтримують війну

"Алєксандр Бастрикін назвав парламент Росії державною "дурою". Якщо один із найвищих чиновників називає так парламент власної країни, то це дуже дивно", – зауважив журналіст.

Закони у Росії

Вєталій Мілонов запропонував регламентувати розмір жіночих губ. На думку Яковенка, це абсурдні пропозиції.

Сьогодні ми над цим сміємось, а завтра це доведеться сприймати як факт. У Росії немає меж між безглуздими заявами та реальністю. Це особливість російського законодавства,

– підкреслив він.

На думку журналіста, Росія прямує до відновлення смертної кари. Таким чином у Москві намагаються залякувати усіх ще більше.

"Смертну кару залишають як останній козир, адже якщо зробити це, то що далі? Росія практично розірвала всі відносини із цивілізованим світом, тому там будь-які обмеження уже не діють", – сказав він.