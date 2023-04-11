Электронные повестки приравнивают к бумажным: Россия в панике из-за мобилизации
В российской Госдуме анонсировали приравнивание электронных и бумажных повесток. В местных соцсетях уже бурно обсуждается возможность новой волны мобилизации, а местное население бросилось выезжать за границу.
Эта новость особенно ударила по тем, кто собирался возвращаться из эмиграции в Россию, а теперь откажется от планов. Об этом 24 Каналу рассказал бывший депутат госдумы России Илья Пономарев.
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Пономарев рассказал, что в России работает электронная система "Госуслуги", из которой месяц назад запретили удалять свои аккаунты россиянам.
Если вы зарегистрировались, вы там навсегда. С самого начала ожидалось, что это делается для мобилизации, для того чтобы отправлять повестки,
– добавил говорящий.
Россияне не будут возвращаться из-за границы
Теперь, когда россияне могут электронными письмами, даже сообщениями посылать повестки, ожидается увеличение количества желающих уехать за границу. Ведь если гражданин России не отреагировал на полученную повестку и не пришел в военкомат, он объявляется преступником.
Пономарев отметил, что большинство из тех, кто хотел бежать за границу, уже это сделали. Вопрос острее стоит в том, будут ли они возвращаться обратно.
Некоторые из выехавших в Грузию или Казахстан россиян начали сейчас возвращаться, ведь в эмиграции достаточно тяжело жить, заметил бывший депутат госдумы. Все упирается в средства и в усложненные возможности устроиться на работу.
А сейчас очень мощный сигнал, что возвращаться не нужно. Я считаю, что люди его услышат,
– резюмировал Пономарев.
Что известно о законопроекте про электронные повестки в России
- 11 апреля в госдуме России будут рассматриваться законопроект, позволяющий юридически приравнивать электронные повестки к бумажным. Сообщается, что в России могут ввести уведомления заказными почтовыми отправлениями и дублирование их через "Госуслуги".
- Ранее зарегистрированные хотели удалить свои электронные кабинеты, однако эту функцию "Госуслуги" убрали, ссылаясь на то, что якобы электронные кабинеты очень часто взламывают злоумышленники.
- Напомним, что 30 марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. На службу планируют привлечь около 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.