Бывший сотрудник Госдепа США Дэвид Тафури рассказал "24 Каналу", что удары Украины вглубь российской территории могут существенно повлиять на общественное мнение в России. Также он подчеркнул, что Украина должна и в дальнейшем демонстрировать принципиальное отличие от страны-агрессора и соблюдать нормы международного права.

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Удары по России меняют настроения её граждан

По мнению Дэвида Тафури, возможность Украины наносить дальнобойные удары вглубь России стала важным моментом в войне. Он пояснил, что из-за многолетней пропаганды и отсутствия доступа к достоверной информации многие россияне не понимали, насколько неудачно для Кремля развиваются боевые действия. Именно поэтому такие атаки становятся для них очевидным сигналом, способным изменить восприятие войны.

Бывший сотрудник Госдепа США о возможных бунтах в России: видео

Это очень четкий и очевидный сигнал для тех россиян, которые не признают масштаб трагедии войны, развязанной Владимиром Путиным. Это действительно может существенно повлиять на общественное мнение в России,

– сказал он.

Важным моментом также является то, что Кремль сознательно наносит удары по гражданскому населению Украины. Необходимо, чтобы украинская сторона сосредоточилась на поражении военных, стратегических и энергетических объектов, прилагая максимум усилий, чтобы избежать жертв среди россиян.

Приятно наблюдать, как россияне начинают выражать недовольство. И неудивительно, что людей с такими настроениями становится всё больше,

– отметил бывший сотрудник Госдепа США.

Однако он подчеркнул, что Россия остается полицейским государством, где власть жестко подавляет любые проявления несогласия.

По словам Тафури, россиянам непросто выступить против Владимира Путина из-за полного контроля силовых структур над обществом. Однако он выразил надежду, что действия Украины помогут гражданам России осознать незаконность войны и её последствия как для Кремля, так и для каждого россиянина.

К слову, украинские ракеты "Фламинго" нанесли удар по одному из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса в Волгоградской области. После атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар, а разработчики вооружения опубликовали видео запусков ракет.