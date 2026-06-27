Колишній працівник Держдепу США Девід Тафурі розповів 24 Каналу, що удари України вглиб російської території можуть суттєво вплинути на громадську думку в Росії. Також він наголосив, що Україна повинна й надалі демонструвати принципову відмінність від країни-агресорки та дотримуватися норм міжнародного права.

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Удари по Росії змінюють настрої її громадян

На думку Девіда Тафурі, можливість України завдавати далекобійних ударів вглиб Росії стала важливим моментом у війні. Він пояснив, що через багаторічну пропаганду та відсутність доступу до правдивої інформації багато росіян не розуміли, наскільки невдало для Кремля розвиваються бойові дії. Саме тому такі атаки стають для них очевидним сигналом, який здатний змінити сприйняття війни.

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Це є дуже чітким і очевидним сигналом для тих росіян, які не визнають масштабу трагедії війни, розв'язаної Володимиром Путіним. Це справді може суттєво вплинути на громадську думку в Росії,

– сказав він.

Важливим моментом також є те, що Кремль свідомо атакує цивільне населення України. Необхідно, щоб українська сторона зосереджувалася на ураженні військових, стратегічних та енергетичних об'єктів, докладаючи максимум зусиль, щоб уникнути жертв серед росіян.

Приємно дивитися, як росіяни починають висловлювати невдоволення. І не дивно, що людей із такими настроями стає дедалі більше,

– зазначив колишній працівник Держдепу США.

Проте він наголосив, що Росія залишається поліцейською державою, де влада жорстко придушує будь-які прояви незгоди.

За словами Тафурі, росіянам непросто виступити проти Володимира Путіна через повний контроль силових структур над суспільством. Однак він висловив сподівання, що дії України допоможуть громадянам Росії усвідомити незаконність війни та її наслідки як для Кремля, так і для кожного росіянина.

До слова, українські ракети "Фламінго" завдали удару по одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу у Волгоградській області. Після атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, а розробники озброєння опублікували відео запусків ракет.