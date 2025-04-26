Экс-офицер Воздушных Сил сказал, с чем у россиян возникли серьезные проблемы

Недавно Россия массированно обстреляла украинские города, использовав крылатые и баллистические ракеты. Их удалось накопить во время действия энергетического перемирия.

До этого у России также не было существенных проблем с количеством ракет. Впрочем, как объяснил 24 Каналу заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ и бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский, значительные хлопоты у оккупантов возникли с авиацией.

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Какие трудности испытывает Россия во время массированных атак по Украине

Разведка Великобритании сообщила, что Россия собрала большое количество различного типа ракет во время так называемого энергетического перемирия. На днях их использовали для массированного удара по Украине.

Впрочем, стоит понимать, что россияне всегда делали длительные паузы между ракетными обстрелами, чтобы накопить определенное количество ракет.

У них нет проблем с ракетами, проблемы есть со стратегической авиацией, которая может поднимать и запускать эти ракеты по территории Украины. Малое количество Ту-95 поднялась в воздух во время последнего обстрела. К тому же россияне в очередной раз использовали Ту-160,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Оккупанты крайне редко применяют стратегический бомбардировщик Ту-160 во время воздушных обстрелов, и этому есть объяснение. Прежде всего они существенно дороже в обслуживании. К тому же в России, по разным оценкам, есть всего от 15 до 17 таких бортов. Неизвестно, сколько из них могут выполнять боевые задачи. Использование Ту-160 свидетельствует о том, что у россиян уже начались серьезные проблемы с бомбардировщиками Ту-95МС, с которых обычно запускают ракеты Х-101, Х-555.

"Также Ту-160 взлетали с "Энгельса", а ракеты выпускали из пусковой зоны Волгодонска. То есть продолжительность такого полета была не более, чем час", – экс-офицер ВС.

В то же время дефицита ракет у россиян действительно нет. Они не только производят собственную, но и активно покупают северокорейскую баллистику. Именно KN-23 попала в дом в Киеве во время атаки 23 апреля, где погибли люди. Проблема есть и в том, что КНДР усовершенствовала свои ракеты (не без помощи России), и хотя они не стали точнее, однако стали более устойчивыми к перехвату средствами ПВО.

Баллистические ракеты в целом сложнее сбивать из-за их траектории, поэтому чаще оккупанты используют именно их. К тому же Украина испытывает недостаток ракет к ЗРК Patriot.