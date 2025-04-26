До цього у Росії також не було суттєвих проблем із кількістю ракет. Втім, як пояснив 24 Каналу заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ та колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський, значний клопіт в окупантів виник з авіацією.

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Які труднощі відчуває Росія під час масованих атак по Україні

Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія назбирала велику кількість різного типу ракет під час так званого енергетичного перемир'я. Днями їх використали для масованого удару по Україні.

Втім варто розуміти, що росіяни завжди робили тривалі паузи між ракетними обстрілами, аби накопичити певну кількість ракет.

У них немає проблем з ракетами, проблеми є зі стратегічною авіацією, яка може підіймати та запускати ці ракети по території України. Мала кількість Ту-95 піднялася у повітря під час останнього обстрілу. До того ж росіяни вкотре використали Ту-160,

– зауважив Анатолій Храпчинський.

Окупанти вкрай рідко застосовують стратегічний бомбардувальник Ту-160 під час повітряних обстрілів, і цьому є пояснення. Насамперед вони суттєво дорожчі в обслуговуванні. До того ж у Росії, за різними оцінками, є всього від 15 до 17 таких бортів. Невідомо, скільки із них можуть виконувати бойові завдання. Використання Ту-160 свідчить про те, що у росіян уже почалися серйозні проблеми з бомбардувальниками Ту-95МС, з яких зазвичай запускають ракети Х-101, Х-555.

"Також Ту-160 злітали з "Енгельса", а ракети випускали з пускової зони Волгодонська. Тобто тривалість такого польоту була не більше, ніж годину", – ексофіцер ПС.

Водночас дефіциту ракет у росіян справді немає. Вони не лише виробляють власну, але й активно купують північнокорейську балістику. Саме KN-23 влучила у будинок в Києві під час атаки 23 квітня, де загинули люди. Проблема є й у тому, що КНДР удосконалила свої ракети (не без допомоги Росії), і хоч вони не стали точнішими, проте стали стійкішими до перехоплення засобами ППО.

Балістичні ракети загалом складніше збивати через їхню траєкторію, тож частіше окупанти використовують саме їх. До того ж Україна відчуває недостачу ракет до ЗРК Patriot.