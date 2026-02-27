Применяют все методы, кроме одного: военный обозреватель указал, как россияне пополняют армию

Россия теряет в войне против Украины так много личного состава, что трудно поддерживать баланс погибших и мобилизованных. Это негативно влияет на Кремль, однако там до сих пор не использовали один способ пополнения войска.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что противник, однозначно, ищет решение как решить проблемы связанные с нехваткой личного состава. Для этого в Кремле используют различные методы.

Как Россия пополняет армию?

Иван Тимочко отметил, что основными способами, как увеличить численность армии для оккупантов является призыв резервистов, круглогодичная мобилизация на срочную службу и активизация "отлова" иностранцев, которые получают российское гражданство.

Кроме этого, в России также популярна "охота на мигрантов", масштабные мобилизационные волны на временно оккупированных территориях и привлечение в армию солдат Северной Кореи.

Несмотря на такие подходы, баланс прибывших и уничтоженных – отрицательный. Видно, российская военная машина немного пропустила это мимо внимания. Но это не значит, что так будет продолжаться постоянно,

– сказал военный обозреватель.

Также важно понимать, что мобилизация человеческого ресурса – это лишь один из элементов общих мобилизационных процессов, которые нужно воплощать. Говорится о финансировании, вооружения, подготовку специалистов, рассредоточение сил, промышленность и изменение задач для многих отраслей.

По словам Ивана Тимочко, общая мобилизационная система в России может готовить 300 – 400 тысяч военных в год.

Поэтому россиян ждет много вызовов, в частности это и появление новых или масштабирование тех, что уже есть, видов вооружения в Украине. Если есть больше средств поражения, то и больше уничтожается людей,

– отметил он.

Учитывая все трудности в России, Кремлю становится все сложнее мотивировать своих граждан идти на войну, ведь существенных достижений российская армия не имеет.

Поэтому, Тимочко подчеркнул, что теперь возникает вопрос, решится ли Путин на тотальное принуждение – мобилизацию людей в армию.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что всеобщая мобилизация в России теоретически возможна. Однако после масштабных выплат контрактникам россияне не готовы идти на войну за значительно меньшие суммы, а принудительная мобилизация без высоких выплат может вызвать серьезное недовольство. Рейтерович отметил, что власть сама создала эту проблему, сделав ставку на финансовую мотивацию вместо принуждения.

