Удар по устойчивости Запада: что четко демонстрирует саммит БРИКС

Саммит БРИКС, который проходит в российской Казани, продлится до 24 октября. Встреча стран участников может представлять угрозу ранее установленным правилам западного мира.

Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что БРИКС – это объединение крупнейших экономик мира, которые имеют огромные рынки и территории со значительным количеством населения. Однако общие экономические интересы стран-участников, по его словам, не всегда имеют влияние на геополитику.

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"В середине БРИКС есть государства, которые ориентируются на США. Египет и Южная Африка – это страны, которые имеют статус партнера Соединенных Штатов Америки и это до сих пор остается так", – сказал глава центра политических студий "Доктрина".

Может ли БРИКС повлиять на Запад

Ярослав Божко предположил, что всех членов БРИКС можно приманить китайскими деньгами, доступом к их рынкам и идеей платить за товары не долларами, а национальной валютой каждой страны.

Такое обсуждение в БРИКС недавно провалилось, но это имеет значение. Ведь попытки России и прежде всего Китая сконструировать альтернативную экономическую среду, которая будет действовать по их правилам, может нанести удар по устойчивости Запада,

– подчеркнул он.

Глава центра политических студий "Доктрина" добавил, что Украине важно следить за тем, как международное общество на это будет реагировать. Позиция Запада относительно амбиций участников БРИКС будет указывать на то, как там будут реагировать на события в нашем государстве.

Интересно! Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что саммит БРИКС является провальным для Путина. Хотя приехали важные лидеры, такие как Си Цзиньпин и Нарендра Моди, инициативы Путина, в частности коалиция против доллара, не получили поддержки. По словам Гудкова, саммит стал "пшиком", поскольку многие страны осудили политическую часть встречи, а реального влияния на международные рынки Россия не продемонстрировала.