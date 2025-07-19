"Обамка" и "Х**ол": в России продают мороженое с пренебрежительными названиями
- В России продается мороженое с ксенофобскими названиями, такими как "Хохол", "Обамка", и "Бедный еврей".
- Эти продукты разжигают межнациональную и расовую вражду, и были осуждены как расистские.
- Газета The Times назвала шоколадное мороженое "Обамка" примером повседневного расизма в России.
В России начали продавать мороженое с ксенофобскими названиями. Соответствующее видео с этими продуктами появилось в сети.
Это разжигает межнациональную и расовую вражду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNITED24 Media в X.
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Что известно о ксенофобском мороженом в России?
На записи видим мороженое с названиями "Х*хол", "Обамка", "Бедный еврей". Первое слово россияне используют для оскорбительного обезличивания украинцев. Упаковка мороженого в частности имитирует украинский флаг, но перевернутый, превращая украинскую национальность в насмешку.
Что касается мороженого, издевающегося над евреями, то это распространение стандартного российского антисемитского стереотипа о "жадности" евреев.
В России продают мороженое с ксенофобскими названиями: смотрите видео
В 2016 году финансовый директор российской фабрики мороженого "Славица" Анатолий Рагимханов сообщил о выпуске шоколадного мороженого "Обамка". На нем изображен темнокожий мальчик с серьгой в ухе и с браслетом на ноге.
Газета The Times назвала продукцию фабрики мороженого расистской.
Шоколадное мороженое "Обамка" (дословно "Маленький Обама"), появившееся на российских прилавках, пример повседневного расизма в стране,
– отмечало издание.
Тогда на фабрике говорили, что больше выпускать такое мороженое не будут, но вот оно в залах супермаркетов.