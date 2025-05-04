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24 Канал Новости Украины Воспитывают оккупантов: в России устроили циничный парад "победы" с участием первоклассников
4 мая, 22:02
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Воспитывают оккупантов: в России устроили циничный парад "победы" с участием первоклассников

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Во Владивостоке провели парад "Правнуки Победы" с участием 1,5 тысяч первоклассников из 32 муниципалитетов Приморья.
  • Дети представляли различные войска, а во главе колонн были действующие военнослужащие и участники "сво".

Во Владивостоке полторы тысячи первоклассников заставили маршировать на параде "Правнуки Победы". Мероприятие было приурочено к 80-летию с так называемого "дня победы".

Как сообщают росСМИ, участие в параде приняли около 1,5 тысячи первоклассников из 32 муниципалитетов Приморья. Также на мероприятие пригласили детей из КНДР, поскольку,как заявили оккупанты, "северокорейские военные принимали активное участие в разгроме ВСУ в Курской области", передает 24 Канал.

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Детский парад во Владивостоке

Колонны детей по 30 человек в каждой представляли различные войска: от мотострелков и артиллеристов до медиков и морской пехоты.

В рядах прошли также юнармейцы, спасатели мнс, росгвардия и даже детское подразделение добровольческого батальона "Тигр". Возглавляли детские расчеты действующие военнослужащие и "ветераны" войны в Украине.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал марш "данью уважения защитникам Отечества и шагом к воспитанию патриотизма с раннего возраста".

Во Владивостоке организовали парад первоклассников / Фото росСМИ

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Напомним, что ранее стало известно, что ФСБ готовит теракты в ряде регионов России во время парадов на 9 мая.