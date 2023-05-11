Хотите жить – бегите: в России неожиданно прозвучало обращение Зеленского к россиянам
Источник:телеграмм-канал NEXTA Live
Сразу в нескольких городах России прозвучало обращение Президента Украины Владимира Зеленского к россиянам. Это стало возможным благодаря работе неизвестных хакеров.
Соответствующее видео с камер наблюдения опубликовал белорусский оппозиционный телеграмм-канал. Перед обращением украинского лидера россияне услышали сигнал воздушной тревоги.
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Что сказал Зеленским россиянам
К кафирам украинский лидер обращался на русском языке.
Тем, кто понимает только на русском языке. Хотите жить – бегите! Хотите жить – сдавайтесь в плен! Хотите жить – боритесь на своих улицах и за свою свободу,
– призвал президент Украины граждан России.
Он напомнил простым россиянам, что у них уже забрали все, что можно, и они должны бороться за то, что еще осталось, и не лезть на украинскую землю, нашу душу и нашу культуру. Также слушателям в России предложили прослушать "Ой, в лугу красная калина".
Реакция россиян на обращение Зеленского: смотрите видео
Обращение украинского президента услышали в:
- Обокони,
- Самаре,
- Иркутск,
- Москве,
- Махачкали Перми,
- Раменском и других городах.
Следует напомнить, что 9 мая, на день победы в России, хакеры сломали российскую телетрансляцию парада в Москве. Благодаря усилиям неравнодушных, российские военные шагали по Красной площади под слова "Слава Украине!". "Улучшенную" версию телетрансляции смотрели зрители в Санкт-Петербурге.
Накануне в России прошла конференция, в ходе которой обсудили сотрудничество страны-агрессорки и Ирана. Однако внезапно к заседанию присоединились украинские хакеры. Они напомнили о неизбежности наказания окупантов.