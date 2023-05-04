Парада не будет: в Петербурге ракетный комплекс "Бастион" протаранил отбойник

В российском Петербурге 4 мая ракетный комплекс "Бастион" протаранил отбойник. Репетиция парада сейчас под угрозой.

Из-за репетиции кремлевского парада россияне перекрыли движение в центре города. Видео обнародовали российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

Кстати говоря А где же ПВО, – Жданов об огромном количестве "хлопка" в России

Россияне перекрывают Москву

Кстати, ранее предупреждали, что 9 мая могут произойти разные "хлопки" на парадах. Поэтому россияне упразднили "парады" в Курской и Белгородской области. В Москве это действо приведут.

Вероятно, "Искандер" уставился в отбойник, когда ехал на репетицию. Центр в этот момент перекрыт. Ограничения продлятся 4,5 часа: с двух часов до половины седьмого вечера.

Перекрыли набережную Мойки от Невского проспекта до Певчего моста, Миллионную улицу, проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережную Зимней канавки, Дворцовую набережную и Дворцовый проезд.

Что будет происходить в России 9 мая

Раньше оккупанты отменили ежегодный "Бессмертный полк". На улицы с плакатами "дедов" выходить не будут, теперь это хотят провести онлайн.

Недавно в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины призвали россиян осторожничать на 9 мая. Не стоит ходить у колонн с техникой и вблизи военных объектов.