В России меняют политику по освещению контрнаступления ВСУ, – ISW

В России всеми силами пытаются создать картину, что украинское контрнаступление проваливается. К распространению этих нарративов присоединили провоенное пространство страны-агрессора.

Для этого россияне все больше преувеличивают потери среди украинских военных, а российские наоборот скрывают. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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Так, известные российские милблогеры все чаще ложно представляют украинские контрнаступательные операции как серию неудачных штурмов ВСУ по всей линии столкновения.

Распространяют ложные кадры уничтожения техники

Эксперты ISW привели пример: российские блоггеры широко распространили кадры от 29 июля, утверждая, что на них дин российский танк якобы разгромил целую украинскую роту с бронетехникой недавно, но на самом деле видео снято 7 июня, и на нем артиллерийские подразделения войск России наносят удары по колоннам. .

Российские источники и раньше распространяли старые кадры, чтобы подтвердить заявления о том, что украинские силы несут значительные потери в бронетехнике, но подобные случаи участились и это указывает на то, что российские источники намеренно распространяют старые кадры, чтобы поддержать нарративы Крем.

Аналитики Института напомнили и о том, что президент России Владимир Путин недавно заявил, что украинские войска потеряли 39 бронетехник за несколько дней боев в западной части Запорожской области. Однако это значительное преувеличение потерь украинцев во время украинского контрнаступления.

Несмотря на все, ВСУ наступаю и успех придется признать

Специалисты ISW считают, что Кремль, вероятно, меняет свою политику по освещению войны, чтобы умалять возможности успешного контрнаступления ВСУ и позиционировать себя как эффективного руководителя военных действий.

В то же время российские военнослужащие продолжают заявлять о локальных продвижениях ВСУ, и некоторые проблемы с российскими оборонными операциями, но более широкое оперативное представление украинского контрнаступления в информационном пространстве России согласуется с вероятным изменением освещения контрнаступления по сценарию Кремля.

В то же время аналитики отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед по некоторым направлениям 29 июля.

Также украинские защитники нанесли удары по российским военным и логистическим объектам в оккупированном Крыму 28 и 29 июля.