В Приморском крае России разбился легкомоторный самолет. Пилот погиб, других пассажиров не было.

Вероятно, он учился пилотировать на самолете, что ему дал знакомый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Приморском крае России, 56-летний пилот погиб. Это произошло в районе местного аэродрома государственной авиации Новонежино. Судя по обломкам, самолет ударился о землю носом.

Сообщается, что самолет ЗЛИН-142 дал ему в пользование знакомый для отработки навыков пилотирования. Дальневосточная транспортная прокуратура изучает инцидент.

В России разбился легкомоторный самолет: смотрите видео

Напомним, в ночь на 27 июня Силы обороны Украины атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области России, уничтожив 4 самолета Су-34. Возник также пожар в техническо-эксплуатационной части аэродрома. Атака была осуществлена украинскими дальнобойными ударными дронами.