А где же ПВО, – Жданов об огромном количестве "хлопка" в России

В России в последнее время становится все неспокойнее. Почти каждый день на территории страны-агрессора каким-то образом падают беспилотники, происходят пожары и взрывы.

Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его словам, очень странно, что обещания о безопасности в России не выполняются.

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"Хлопок" в России

Олег Жданов сообщил, что недавно в России произошел пожар на аэродроме "Гостилицы", расположенном в 60 километрах от Санкт-Петербурга. Россияне заявили, что причина возгорания – покрышки.

"Как покрышки могли сами загореться сказать очень сложно. Я думаю, что это, скорее всего, поджог", – объяснил он.

Также военный эксперт рассказал, что неподалеку от Санкт-Петербурга сорвалась и упала опора линий электропередач. Когда ее стали восстанавливать, выяснилось, что на двух соседних опорах тоже есть взрывчатка с детонаторами.

Это точно не Украина, потому что мы не работаем по чужой территории,

– подчеркнул он.

По словам Олега Жданова, россиянам не стоит искоса смотреть на Украину, а следует искать причастных среди своих. Это может быть дело рук участников движения "Свободная Россия" или партизан.

"То же в Брянской области – взрывы железнодорожной дороги", – добавил он.

По его мнению, интересной информации о жизни России становится все больше.

Олег Жданов рассказал, почему в России все чаще раздаются взрывы: смотрите видео

Что не так с безопасностью в России

Олег Жданов отметил, что неспокойно также и в Москве. В частности, речь идет о 2 взрывах в Кремле. Что-то похожее на беспилотник взорвалось над куполом здания, в результате чего произошел пожар.

"В советское время это здание выполняло функцию здания Верховного Совета СССР. Кто там сейчас заседает – не знаю", – объяснил он.

В инциденте россияне обвиняют Украину, впрочем, мы к этому не причастны.

"Сейчас каждый желающий может приобрести эти беспилотники и запускать их в любой точке и в любое место в России", – отметил Жданов.

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин не на шутку испугался и заявил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и несет за собой административную и уголовную ответственность.

У меня вопрос как военного: "А где же ПВО? А где же те тактические средства? А где "Панцирь С1", который поднимали краном и ставили на крышу админпостроек? Где С-400, расположенная по всей Москве?"

– пошутил военный эксперт.

Жданов поблагодарил людей, которые заботятся о волнениях в России.

Празднование 9 мая с изюминкой

Олег Жданов сообщил, что на видео видно, как Красная площадь украшена к 9 мая.

"Кстати, Мавзолей задрапирован – что-то Путин его не любит, постоянно обходит боком", – отметил он.

Также россияне установили трибуны.

Очень интересно, как собирается российское военное командование обеспечивать безопасность такого мероприятия как парад?

– отметил он.

Тем более, что новости о новом "хлопке" в России происходят все чаще. Среди последних сообщений – падение беспилотника в Коломне.

"Как говорят у нас в Одессе: "А что у нас случилось?" – поинтересовался военный эксперт.

Действительно, очень много странных вещей происходит в России в последнее время.

9 мая в России: главные новости