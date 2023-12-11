В 15 км от резиденции Путина: в России чуть не разбился самолет с радиоактивным грузом

В России неприятности с самолетами не прекращаются. В этот раз борт с радиоактивным грузом аварийно сел в московском аэропорту Внуково.

На борту, кроме опасных веществ, находились 104 пассажира и 5 членов экипажа. Инцидент произошел сегодня, 11 декабря, сообщают российские телеграм-каналы.

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Что случилось

Борт авиакомпании "ЮТэйр" выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Москву.

"Во время посадки самолет подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси", – говорится в сообщении.

Бор кружился в небе около 40 минут. Российские СМИ пишут, что посадка якобы прошла успешно – в половине второго ночи самолет приземлился во Внуково.

"При этом, кроме пассажиров, на борту было 19 килограммов радиоактивного вещества ", – уточняют в телеграм-каналах.

Также отмечают, что опасный груз якобы тоже не поврежден.

Приключения с самолетами в России

Только за последние недели в стране-агрессоре произошло около десяти инцидентов с самолетами российских авиакомпаний в полете или при посадке.

Так, несколько дней назад, 8 декабря, в Новосибирске Boeing 737 авиакомпании S7, следовавший рейсом S7 2502 Новосибирск – Москва, совершил экстренную посадку из-за поломки двигателя.

А днем ранее у грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ" во время взлета вспыхнул двигатель.

5 декабря самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре, тогда сообщили о нарушении рулевого управления.

И 2 декабря борт Airbus А321 "Аэрофлота", летевший из Санкт-Петербурга в Москву, затребовал аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказа левого двигателя.

. Московский аэропорт "Внуково" расположен на расстоянии около 15 километров по прямой от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.